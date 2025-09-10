“Hay indicios de asociación con narcotraficantes”: Petro saca al inspector de las FF. MM.

El presidente Gustavo Petro retiró del servicio al general Hernando Garzón Rey, actual inspector general de las Fuerzas Militares. Así lo informó a través de su cuenta de X relacionando posibles hechos de corrupción.

“Por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca. Se entrega a la Fiscalía las denuncias e indicios para que haga su investigación de rigor”, escribió el mandatario.

Por ahora, se desconocen cuáles son las investigaciones internas en las que estaría vinculado el general Garzón quien además no habría sido notificado de su salida antes de la publicación del mandatario. Estaba a cargo de las investigaciones internas de las tres fuerzas: Armada Nacional, Ejército y Fuerza Aérea.

Garzón Rey llevaba poco más de cinco meses en el cargo tras haber asumido en marzo de 2025 en reemplazo del general Guillermo Castellanos que en ese momento pidió el retiro voluntario.

He retirado del servicio activo de las fuerzas militares al mayor general Hernando Garzón Rey; por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca.



Se entrega a la fiscalía las denuncias e indicios para que haga su investigación de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 11, 2025

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, amplió la información compartida por el presidente y detalló que la salida de Garzón se da bajo la medida de calificar servicios.

“Adicionalmente, se recibió una información donde el señor mayor general Retirado Garzón Rey estaría involucrado en presuntas actividades ilícitas. Al respecto, se pondrá en conocimiento a la Fiscalía General de la Nación para que investigue y se adelanten las acciones legales respectivas a que haya lugar”, detalló el alto funcionario.

Sánchez insistió en que mantendrán todos los protocolos para evitar hechos de corrupción en el interior de las Fuerzas Militares y cualquiera que vaya en contra de la ética de los integrantes.