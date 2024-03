Chocó es el único departamento que nadie ve: alcalde Alto Baudó por falta de ayuda tras inundaciones

En el departamento de Chocó, específicamente en el municipio del Alto Baudó, se está viviendo una situación de emergencia debido a las fuertes lluvias y al desbordamiento de ríos. Más de 10.000 familias se encuentran afectadas y se ha declarado una emergencia en alto nivel.

Los daños son considerablemente graves, con pérdida de cultivos, animales y viviendas.

Ariel Salazar, alcalde de Alto Baudó, Chocó, habló de esta emergencia y confirmó que se han reportado heridos y personas fallecidas.

"El Alto Baudó está viviendo una situación muy difícil y hoy se ha despertado con tristeza, dolor, y hasta con impotencia. Una fuerte lluvia se ha desatado hace tres semanas que causó el desbordamiento del río y los afluentes principales. Más de 23.000 hectáreas de cultivos en pérdida y lo peor es que cada vez que crece el río hay desbordamiento. También los desbordamientos causaron un accidente fluvial que deja dos muertos y un niño de 3 años desaparecido", explicó.

¿Ayuda del Gobierno?

Además del impacto material, el municipio del Alto Baudó también sufre la falta de atención por parte del Gobierno nacional y departamental. A pesar de los constantes anuncios de inversiones en diversos municipios, el Alto Baudó ha sido ignorado. El alcalde ha destacado que este municipio es como la parte oscura de Colombia, no es visto ni por el presidente Petro ni por ninguna autoridad.

"Yo creo que el Alto Baudó no sé si es que es la mala suerte o es que no lo están viendo. Yo he dicho y lo he llamado, que es el municipio o la tierra de la parte oscura de Colombia y del Chocó. ¿¿Por qué le digo de la parte oscura de Colombia? El Chocó es el único departamento que nadie ve. Mi preocupación es esa. El gobierno Petro viene anunciando muchas inversiones en diferentes municipios, menos en el Alto Baudó", aseveró.

Escuche la entrevista aquí: