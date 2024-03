Cielo Rusinque responde a críticas por intervención de la SIC a la Registraduría

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no solo confirmó, sino que además defendió las visitas que está realizando tanto a Thomas Greg & Sonscomo a la Registraduría esta semana. Las visitas se dieron luego de varias quejas públicas del presidente Gustavo Petro sobre el sistema electoral colombiano, al que comparó con el de Venezuela, y de sus críticas por la licitación de pasaportes que ha causado polémica.

Cabe recordar que el jefe de Estado acusó a Thomas Greg & Sons de lograr una especie de lobby de políticos poderosos, controlar toda la base de datos de los colombianos en la Registraduría, por el sistema que manejan, y al mismo tiempo de controlar el escrutinio de las elecciones en el país.

Por su parte, la SIC señaló que tiene la facultad de hacer dichas visitas porque es la autoridad en Colombia encargada de defender la libre competencia en el mercado y, en ese proceso, está investigando una denuncia de posible colusión.

Al respecto habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, quien se refirió a las investigaciones que lleva a cabo la SIC en la Cancillería, la Registraduría y otras entidades.Además, aclaró su postura frente a las acusaciones de activismo político y explicó el fundamento legal de dichas acciones.

Al ser cuestionada sobre su posible activismo político, la superintendente señaló que su militancia ha sido, principalmente, por la defensa del marco constitucional vigente en Colombia. Además, afirmó que las visitas e investigaciones de la SIC están fundamentadas en el artículo 15 de la Constitución, que permite dichas acciones en casos de violación a la libre competencia.

"Mi militancia ha sido, sobre todo, por la defensa del marco constitucional vigente en Colombia. Ante todo soy una constitucionalista de formación y si se trata de militancias, yo he seguido o he apoyado, he ejercido mis derechos políticos apoyando diferentes proyectos políticos. Eso incluye en su momento a Humberto de la Calle, Antanas Mockus, en fin. Solamente estoy recibiendo ese tipo de ataques que me minimiza como profesional y como mujer independiente a raíz de un apoyo manifiesto en ejercicio de mis derechos políticos en las últimas elecciones”, respondió.

Asimismo, recordó que la SIC ha realizado visitas a otras entidades públicas en el pasado, sin generar tanta repercusión como ahora. Respecto a la pregunta sobre la malla empresarial del clan Torres, la superintendente evitó dar detalles sobre investigaciones en curso, pero reiteró el compromiso de la SIC de actuar con transparencia y equidad en todas sus funciones.

“Estas visitas se habían previsto con varias semanas de anticipación; para conocimiento de la opinión pública es imposible determinar de un día para otro a dedo por una declaración del presidente que vamos a organizar las visitas. De hecho, esas visitas no las preveo yo desde el despacho, hay un equipo que adelanta un calendario que tiene muchos días, como lo repito, de anticipación para realizar estas visitas para las cuales hay un fundamento constitucional ilegal”, aseguró.

En cuanto a la posibilidad de que los pliegos de condiciones de la licitación de los pasaportes haya violado la libre competencia, la superintendente no se aventuró a dar una conclusión anticipada. Sin embargo, destacó que la entidad busca determinar si hubo acuerdos, abusos de posición dominante u otras conductas que violen el régimen de competencia. Por otro lado, enfatizó que las visitas e investigaciones de la SIC no están dirigidas a una persona específica, sino a determinar posibles irregularidades en el desarrollo de las contrataciones.