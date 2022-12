Cinco venezolanos que produjeron desmanes en albergue serían infiltrados de Maduro

Dentro de los venezolanos que participaron en desmanes en el albergue humanitario en Bogotá estuvieron varios infiltrados por la Guardia Nacional de ese país. De acuerdo con información de organismos de inteligencia colombianos, estas personas entraron al país para deslegitimar la ayuda que se brinda a los extranjeros.

Según información de la Policía, el CTI y el Ejército, tres de los venezolanos expulsados militaron o hacen parte de las fuerzas armadas de ese país. En total, cinco de los ya expulsados portaban documentos falsos.

“Fuentes de información han encontrado algunos datos que nos dicen que esto es un tema premeditado que lo que quieren es que el tipo de ayuda que está dando el Gobierno colombiano no se dé porque puede afectar la imagen internacional de Venezuela. esto es un proceso investigación, no me quiero adelantar mucho más”, señaló el director de Migración Colombia, Christian Krüger.

Indicó que el tema genera preocupación, pero ya se adelantan las investigaciones correspondientes. Recordó que diez fueron expulsados y siete que agredieron a funcionarios de Migración Colombia cuando se fugaron en la vía Cúcuta- Pamplona están siendo judicializados por agresión a funcionario público.



