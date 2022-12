Citando a Freddie Mercury, Andrés Felipe Arias responde al actor Julián Román

A través de una carta pública, el exministro de Agricultura respondió a los mensajes enviados a través de redes sociales por el actor Julián Román sobre la ley que garantiza doble instancia retroactiva y que fue apodada “Ley Andrés Felipe Arias”.

En la misiva, Arias le asegura al actor que “para su tranquilidad” la mayor parte del día permanece “confinado” en una habitación sencilla del pabellón de reclusos de una unidad militar en donde procura respetar el reglamento “al pie de la letra”.

Afirma que no es un criminal pues asevera, como lo ha hecho en anteriores oportunidades, que fue “condenado injustamente en medio de un proceso judicial colmado de anomalías y abusos”.

Sobre la polémica generada por la ley, Arias le aclaró que “las leyes no llevan el nombre de las personas” y agregó que el proyecto se tramitó no por él, “sino porque asó lo ha ordenado en varios fallos la Corte Constitucional”.

Al finalizar la carta, Arias cierra con una frase de una de las canciones más icónicas de la banda Queen, We Are The Champions: “I’ve done my sentence, but committed no crime…” (he cumplido mi sentencia, pero no cometí ningún crimen).

Esta es la carta de Andrés Felipe Arias a Julián Román:

