Claudia López sobre rumores de candidatura presidencial: “Me he dedicado solo a ser alcaldesa”

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en diálogo con Blu Radio, negó estar alistando su candidatura presidencial para 2026, tras los rumores que han surgido en algunos medios de comunicación.

“Me reuní con los ediles para decirles que cómo le ayudamos en su campaña. Ellos son los que están el año entrante en elecciones locales. También me he reunido con los concejales, muchos tienen gratitud, otros, críticas. (…) Está mi interés a que la ciudad le vaya bien. Si hay algo a lo que he me dedicado es a ser alcaldesa, no me he metido en temas de debates nacionales, ni nada por el estilo”, dijo.

Agregó que está en las obras, en el diseño, reactivando la ciudad, pero no pensando en temas políticos: “Para eso tengo que escuchar a todo mundo. Reunirme periódicamente con ellos me parece crucial”.

La aclaración de López se dio en Mañanas Blu, en respuesta a un artículo de La Silla Vacía, que indicaba que la alcaldesa “citó a los políticos para animarlos a fortalecer el partido de cara a las elecciones regionales del 2023 y las presidenciales del 2026, cuando ella dice que quiere ser candidata”.