CNE inició positivamente proceso para revivir Nuevo Liberalismo: Juan Manuel Galán

Este viernes, el magistrado Luis Guillermo Pérez, ponente del proceso cuyo principal motivo es la solicitud de revivir el Nuevo Liberalismo, escuchó en audiencia pública a Iván Marulanda, Gustavo Bolívar y Juan Lozano que respondieron diferentes preguntas sobre el movimiento creado por el fallecido líder Luis Carlos Galán y que hoy sus hijos buscan dirigir con un nuevo rumbo, al sentir que el Partido Liberal no recoge el espíritu del movimiento.

“Realmente estamos muy satisfechos con el resultado de la audiencia de hoy porque el doctor Iván Marulanda hizo un recuento muy completo, muy emotivo, muy sentido sobre esa lucha que ellos libraron, tan desigual, solitaria, contra la máquina del terror liderada por el cartel de Medellín, del Magdalena Medio, de los paramilitares entrenados por mercenarios extranjeros, que exterminaron no solamente a los miembros de la Unión Patriótica, sino a los miembros del Nuevo Liberalismo”, afirmó Juan Manuel Galán.

Inicialmente, el Consejo Nacional Electoral escuchó al hoy senador por Alianza Verde Iván Marulanda, quien fue el director del Nuevo Liberalismo en Antioquia en la década de los 80, fue senador por este movimiento y vivió de cerca el episodio de los asesinatos de los militantes del partido.

“Él contó cómo después de la muerte de mi padre no continuaron con el Nuevo Liberalismo y estuvieron tristes además porque el Gobierno de César Gaviria no fue lo que esperaban y no recogió los principios del Nuevo Liberalismo”.

Galán, que estuvo presente en la audiencia resaltó que Marulanda narró el proceso de unión que adelantó el Nuevo Liberalismo con el Partido Liberal en el que Luis Carlos Galán puso dos condiciones, una reforma constitucional que terminó frustrada, y la consulta popular para escoger al candidato a la Presidencia y la contra exigencia fue cancelar la personería de este movimiento.

“Fue importante que los magistrados escucharan esto porque mi padre cumplió pero el Partido Liberal le incumplió porque no se hizo la reforma, no llegó a la consulta porque lo asesinaron y cómplice de ese asesinato fueron miembros del Partido Liberal, como quien ya fue condenado Antonio Santofimio Botero”, indicó Juan Manuel Galán.

El testimonio de Gustavo Bolívar fue escuchado teniendo en cuenta que realizó un dramatizado de la vida de Luis Carlos Galán e investigó los hechos y Juan Lozano porque fue secretario de Galán y estuvo junto al líder político del Nuevo Liberalismo durante sus últimos años de vida.

Según el magistrado ponente, Luis Guillermo Pérez, la decisión sobre la solicitud de revivir el Nuevo Liberalismo podría tomarse en noviembre.