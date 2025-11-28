En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Asesinato coronel
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / CNE rechaza “ataques personales” contra magistrados tras decisión sobre campaña Petro Presidente

CNE rechaza “ataques personales” contra magistrados tras decisión sobre campaña Petro Presidente

Desde el CNE aseguran que sus magistrados toman decisiones dentro de un proceso ceñido a la Constitución.

Publicidad

Publicidad

Publicidad