CNE rechaza “ataques personales” contra magistrados tras decisión sobre campaña Petro Presidente

El Consejo Nacional Electoral publicó un comunicado el que rechazan los ataques personas y señalamientos en contra de algunos de sus magistrados y conjueces que decidieron votar a favor de la sanción contra la campaña Petro Presidente la cual, según el CNE, violó los topes electorales y recibió financiación prohibida, por cerca de $6.000 millones.

“Es necesario resaltar que todas las actuaciones de la corporación se desarrollan dentro de un proceso estrictamente ceñido a la Constitución, la ley y los reglamentos internos, y que las decisiones se adoptan de manera colegiada, motivada y transparente, sin atender, presiones políticas, mediáticas o particulares”, dice el comunicado del CNE.

En el mismo sentido el Consejo Nacional Electoral asegura que es importante salvaguardar a los magistrados y conjueces de la corporación de los ataques que presenten deslegitimar o desacreditar su labor.

“Finalmente, debe ser claro que todo acto administrativo es proferido por esta corporación atendiendo los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas, valorando los medios probatorios y con una deliberación rigurosa, garantizando la imparcialidad y lealtad con la administración pública”, dice el comunicado del CNE.

