Colombia cerraría 2016 con 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos: fiscal

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró en medio de un debate sobre el aumento de los cultivos ilícitos, que se estima que el país cierre el 2016 con una cifra que oscila entre las 130.000 y las 200.000 hectáreas de sembradíos ilegales.

“El sistema de Naciones Unidas proyecta que Colombia culminará este año con 130.000 o 140.000 hectáreas de coca y los americanos prevén que estaremos rodeando las 200.000 hectáreas”, señaló el fiscal Néstor Humberto Martínez.

El fiscal agregó que la lucha contra las bandas criminales es insuficiente porque “la economía ilícita” permite que estas se multipliquen y sigan en pie con el negocio del microtráfico.

“Mientras exista la materia prima de la droga vamos a tener esta industria ilícita. Mientras combatimos unas bandas criminales van surgiendo nuevas, hemos intervenido en los últimos 2 años más de 1.300 bandas criminales dedicadas al narcotráfico, pero es insuficiente porque se captura una banda, a su jefe, al capo, a colaboradores y surgen 2 nuevas porque esta es una economía ilícita que permite que se multipliquen las bandas criminales”, indicó el fiscal.

"Alrededor de un 12 o 13 por ciento de la población colombiana está accediendo a las drogas ilícitas", agregó.

El estado no puede botar al mar las llaves de la fumigación: fiscal general de la Nación





Alertó que en las capitales, ciudades intermedias y en los muncipios hay "presencia expansiva de ollas de narcotráfico y de bandas de microtráfico que afectan a los niños y adolescentes".





"El presidente, a instancias del fiscal, dijo que no estaba dispuesto a botar las llaves al mar de la fumigación aérea. Esa es la manera de notificar a la criminalidad", señaló.





"Si se trata de aclimatar la paz paralelamente, y sin contemplaciones, tenemos el imperativo inaludible de combatir el narcotráfico", advirtió.





"¿Por qué la fuerza pública no desarrolla una política ambiciosa de erradicación forzosa de cutlivos? Eso requiere una clara decisión de naturaleza política que puede empoderar el ministro de Defensa", recomendó el fiscal general.





Para enfrentar esta problemática dijo que es necesaria más inversión social, presencia del estado, erradicación "convenida con las comunidades", erradicación forzosa de cultivos ilícitos y aspersión aérea.





El fiscal también se refirió a la problemática generada en sitios como el Bronx, en Bogotá, y aseguró que este flagelo de mafias y drogadicción se está viviendo en otras zonas de la capital.

"El problema del Bronx no es un problema de Bogotá. La autoridad de la capital debería intensificar estas acciones y se va a encontrar con que está pasando algo similar en Engativá, Diana Turbay, Santa Fe, Las Cruces, Patio bonito, Kennedy", señaló el fiscal.