Colombia condena intento de atentado contra el primer ministro de Bélgica

La Cancillería de Colombia expresó su rechazo al intento de atentado contra el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, frustrado por las autoridades de ese país, y manifestó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno belga.

En un comunicado oficial, la Cancillería colombiana señaló que “toda forma de violencia debe ser rechazada rotundamente”, y subrayó que para el Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, “la defensa de la vida, la democracia y el respeto por las instituciones priman sobre todas las cosas”.

El pronunciamiento se produjo luego de que las autoridades belgas informaran sobre la desactivación de un plan de ataque que habría contemplado el uso de un dron cargado con explosivos para atentar contra el primer ministro. Como parte del operativo, fueron capturados tres jóvenes en la ciudad de Amberes, quienes presuntamente preparaban el atentado.También, se incautó una impresora 3D y componentes electrónicos durante el registro.

De acuerdo con las autoridades los detenidos están siendo investigados por tentativa de asesinato con fines terroristas y presunta pertenencia a una organización extremista.



Colombia reiteró que “el terrorismo es un enemigo de la democracia y debe seguir combatiéndose”, destacando la cooperación histórica entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado transnacional y las amenazas globales a la seguridad.

Con este mensaje, el país reafirma su compromiso con la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos, así como su respaldo a Bélgica en el fortalecimiento de los mecanismos internacionales de prevención y combate del terrorismo.