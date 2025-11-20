En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Helicóptero de Petro
Keralty
Aviones Gripen
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Colombia evita pago de US$380 millones tras acuerdo con minera canadiense

Colombia evita pago de US$380 millones tras acuerdo con minera canadiense

El acuerdo establece compromisos de cooperación entre el Estado y la compañía minera, buscando seguridad, formalización minera y desarrollo sostenible en las comunidades de Marmato y Segovia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad