Colombia evita pago de US$380 millones tras acuerdo con minera canadiense

Colombia y la minera Aris Mining firmaron un acuerdo que pone fin al arbitraje iniciado en 2018 ante el CIADI, institución del Grupo del Banco Mundial. La empresa reclamaba cerca de 380 millones de dólares por supuestos daños a sus operaciones.

El acuerdo establece compromisos de cooperación entre el Estado y la compañía minera, buscando seguridad, formalización minera y desarrollo sostenible en las comunidades de Marmato y Segovia.

Aris Mining, surgida de la fusión de Gran Colombia Gold y Aris Gold en 2022, continuará sus operaciones en las minas de Segovia y Marmato. La empresa producirá más de 500.000 onzas de oro al año tras la puesta en marcha de nuevas plantas y zonas de minería.

El acuerdo contempla tres pilares principales: formalización minera y desarrollo territorial sostenible, colaboración con Policía Nacional y Ministerio de Defensa, y supervisión ambiental de CORPOCALDAS. Además, la Fiscalía apoyará los procesos legales para proteger las operaciones y trabajadores.



Un comité conjunto supervisará la aplicación del acuerdo durante los próximos diez años. Ambas partes asumirán sus costos asociados al arbitraje, asegurando transparencia y cumplimiento en las obligaciones pactadas. La medida consolida un marco de cooperación sin precedentes en Colombia.