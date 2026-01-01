En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sube la gasolina
UPC
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Colombia inicia su mandato en el Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2026-2027

Colombia inicia su mandato en el Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2026-2027

El país tendrá voz y voto en las decisiones clave sobre paz y seguridad internacionales, siendo la octava vez que Colombia ocupe un asiento en el Consejo de Seguridad, comprometiéndose a ejercer diplomacia activa y promoviendo el diálogo y la generación de consensos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad