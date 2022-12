Colombia insistirá en que no apoya intervención militar en Venezuela

El canciller Carlos Holmes Trujillo presentó en Mañanas BLU un balance sobre la ayuda humanitaria internacional con destino hacia venezolanos afectados por la crisis y reiteró en que no se apoyará una intervención militar en el vecino país en la reunión del Grupo de Lima este lunes.



“Colombia siempre le ha dicho no a la fuerza, no a la violencia, no a la acción armada y hoy volverá a decirlo”, indicó el ministro de Relaciones Exteriores.



Sobre el intento de enviar cargamentos con ayuda humanitaria hacia el vecino país, Trujillo aclaró que se obró con la intención de paliar las dificultades de los venezolanos en medio de la crisis del régimen de Maduro.



“Fue una acción humanitaria, multilateral, pacífica y tranquila”, declaró el funcionario.



Según el canciller colombiano, el “cerco diplomático” promovido por el Gobierno nacional ha dado frutos.



“Aquí lo que hay es un avance gigantesco en el orden político y nosotros como Colombia vamos a seguir trabajando, lo reitero, política y diplomáticamente para que haya democracia y libertad en Venezuela, y déjeme decirle que ha sido exitoso el cerco diplomático y será aún más exitoso en los próximos días”, aseguró.



