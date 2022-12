Colombia no come cuento: Duque responde a supuesta intención de ‘Márquez’ de negociar

Durante el taller Construyendo País, que se adelanta en el colegio Inem de Medellin, el presidente de la República, Iván Duque, dijo que alias ‘Iván Márquez’, alias ‘El Paisa’ y alias ‘Santrich’ no son una nueva guerrilla como se presentaron, sino que solo son narcotraficantes.

El mandatario dijo que no importa donde se escondan, serán derrotados con todo el peso del Estado.

Sobre la posibilidad de una Constituyente que pidieron estos combatientes, el mandatario dijo que lo único que quieren es beneficios, como sucedió cuando entraron al proceso de paz.

Además, Duque aseguró que el país no permitirá que se burlen de las instituciones colombianas.

“Este sábado mandaron una carta donde dicen que están dispuestos a negociar, pero a cambio de una Constituyente. Colombia no come cuento ni traga entero, eso no es nada distinto a que quieren gozar nuevamente de beneficios para eludir lo que ya se hizo evidente por parte de la acción coordinada de la justicia”, señaló.

Finalmente, el presidente reiteró que lo que hicieron estos exlíderes guerrilleros fue unir más a Colombia para defender la democracia.

