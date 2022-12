Colombia no valora la paz, acá se habla más de lo negativo: Guillermo Rivera

Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, quienes fueron actores principales en la firma de la paz con las Farc, hablaron con Vanessa de la Torre en Mesa BLU de BLU Radio sobre el contenido de su nuevo libro ‘Disparos a la paz’, que también tuvo la participación de Daniel Coronell.

Ministerio del Interior

“En el gobierno Santos (donde los dos fueron ministros del Interior) logramos sacar la ley de víctimas y restitución de tierras que fue una gran satisfacción y se pudo ofrecer a millones de colombianos algo”, dijo Cristo.

“Ser ministro del Interior es muy apasionante. Duré 16 años en el Senado, donde fui presidente del Congreso, presidente de la Comisión Primera, presidente de la Comisión Sexta, presidente del Partido Liberal, entonces uno llega al ministerio pensando que conoce todo, pero no”, añadió.

Actual ministra del Interior

“He tratado de no hacer juicios de valor ante la labor de la doctora Nancy Patricia Gutiérrez porque es mi sucesora, por eso preferiría no hablar sobre ella”, dijo Rivera.

Partido Farc

“A mi me parece que, ni el Gobierno, ni la sociedad colombiana valora adecuadamente lo que está ocurriendo. Se habla más de ‘Santrich’ de ‘Iván Márquez, de ‘El Paisa’ y de ‘Romaña’, pero menos de la organización, me parece que su actuación ha sido muy positiva (…). Las Farc se comprometieron a respetar las instituciones colombianas, no ha cambiarlas”, dijo Rivera.

“La oposición fue muy efectiva con las mentiras sobre el acuerdo y sobre cómo distorsionaron la realidad. Desde el primer día que comenzaron las negociaciones las Farc comenzaron a pedir que solo firmaban si se convocaba una constituyente, el uribismo empezó a decir que el presidente Santos les iba a entregar una a su medida para cambiar el modelo económico y político a los exguerrilleros. Nunca se contempló durante la negociación eso”, destacó Cristo.

¿Qué le dijo Santos cuándo le dijo que se iba a lanzar como candidato a la Presidencia?

“El presidente siempre me pidió que me quedara, con una generosidad inmensa, ya cuando fui el último día me dijo: ‘esto no va a ser bueno ni para usted, ni para el Gobierno, ni para la paz, ni para mí’”, relató Cristo.

Escuche la entrevista completa con Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera en Mesa BLU en el audio adjunto.