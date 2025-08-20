Las Fuerzas Militares de Colombia participan en la Conferencia Sudamericana de Defensa – SOUTHDEC 2025, que se realiza del 20 al 21 de agosto en Buenos Aires, Argentina. Este encuentro, liderado por el Comando Sur de los Estados Unidos, reúne a los comandantes militares de diez países de la región para coordinar estrategias conjuntas frente a amenazas transnacionales y fortalecer la seguridad hemisférica.

En representación de Colombia, asiste el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides Granados, quien expondrá la experiencia y las capacidades tácticas, técnicas y operativas de los soldados, marinos y aviadores colombianos, destacando su entrenamiento y preparación para operaciones combinadas con fuerzas aliadas internacionales.

La cumbre, que se celebra desde 2009, se ha consolidado como un espacio de alto nivel para analizar temas clave como el crimen organizado transnacional, la seguridad cibernética, la gestión de desastres y la cooperación en operaciones de paz.

Colombia presenta sus capacidades militares en la Conferencia Sudamericana de Defensa Foto: suministrada

Este año, SOUTHDEC 2025 centra el debate en dos grandes ejes: el fortalecimiento del conocimiento del dominio marítimo, para garantizar la libertad de navegación en las principales rutas comerciales, incorporando tecnologías emergentes como la inteligencia artificial; y el papel de las Fuerzas Armadas en apoyo al cumplimiento de la ley, compartiendo experiencias operacionales contra organizaciones criminales y definiendo áreas de colaboración.

Además de los países suramericanos, el encuentro cuenta con la participación de la Junta Interamericana de Defensa y observadores militares de Canadá, España, Francia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, lo que refuerza el carácter internacional y cooperativo de la conferencia.

Con su presencia en SOUTHDEC 2025, Colombia reafirma su compromiso con la seguridad colectiva y la estabilidad regional, consolidando alianzas estratégicas y aportando su experiencia en la lucha contra el crimen organizado transnacional y otras amenazas que trascienden fronteras.