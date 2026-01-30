En vivo
Gobierno reanuda vuelos de repatriación desde Estados Unidos antes de reunión Petro - Trump

Estos fueron vuelos suspendidos hace un año y detonaron la primera crisis entre el Gobierno de Colombia y la nueva administración de Trump, luego de que Petro no autorizara la entrada al país de dos aviones que venían de EE.UU. con deportados

Donald Trump y Gustavo Petro
Donald Trump y Gustavo Petro
Foto: AFP y Presidencia
Por: EFE
|
Actualizado: 30 de ene, 2026

