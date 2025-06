Colombianos deportados en EE.UU. solicitan ayuda al Gobierno colombiano

Juan Serrano Lara, ciudadano colombiano, está presentando una denuncia, con la ayuda de su pareja, solicitando la intervención del Gobierno colombiano. Serrano se encuentra actualmente detenido en Pine Prairie, en un centro de procesamiento migratorio ubicado en Louisiana, Estados Unidos, en calidad de migrante irregular.

Según sus declaraciones, hay varios colombianos en la misma situación que él, quienes están a la espera de ser deportados. Sin embargo, denuncian la falta de apoyo por parte del Gobierno colombiano, asegurando no haber recibido información clara sobre el estado de sus procesos ni asistencia para su repatriación, incluyendo la ausencia de vuelos que faciliten su regreso al país.

“La petición que estoy haciendo es solicitar al Gobierno nacional de Colombia el gestionamiento de la repatriación de todos los ciudadanos colombianos que nos encontramos en este lugar, ya que han pasado varias semanas en las que hemos visto que personas de otros países son regresadas a su país, pero a los colombianos no nos dan respuesta, no nos envían aviones ni tenemos nada claro frente a nuestro proceso”, dice Serrano, colombiano deportado.

“Preferimos estar seis horas amarrados en el avión a estar dos, tres meses en una prisión, como delincuentes. Dicen que viene un vuelo semanal, pero ya llevo 19 días aquí y no he visto ningún vuelo”, afirmó Robinson Trujillo, colombiano deportado.

“Quiero pedirle al presidente que por favor nos ayude, porque estamos pasando necesidades. No dormimos bien, la comida es mala. Yo ya voy para cuatro meses acá”, expresó Alexander Díaz, colombiano deportado.

“Estoy aquí desde abril, y siempre nos dicen que salimos mañana, después que cancelaron el vuelo, después que ya no hay vuelo. Agradezco al presidente el no querer mandarnos esposados, pero eso también nos está perjudicando”, declaró Jairo Andrés Hernández.

Juan Serrano afirma que ingresó a Estados Unidos en 2022, luego de recibir amenazas relacionadas con su labor como asesor en Bogotá. Asegura no haber cometido ningún delito ni enfrentar cargos judiciales, y manifiesta su único deseo de regresar a Colombia. No obstante, aunque su proceso de deportación ya lleva más de 15 días, aún no se ha concretado ninguna acción oficial.

Según su testimonio, varios ciudadanos colombianos se encuentran en circunstancias similares. Por ello, hace un llamado urgente al Gobierno colombiano para que intervenga y brinde soluciones a quienes esperan ser repatriados. “Es necesario que el Gobierno nacional trabaje en conjunto con el Gobierno de Estados Unidos para poder agilizar los procesos y que todos los colombianos podamos regresar a casa”, aseguró Juan Serrano en sus peticiones.