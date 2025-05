Redes criminales traen migrantes de Panamá y los abandonan en Chocó: Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo está advirtiendo que redes criminales traen a migrantes desde Panamá y los dejan abandonados en municipios de Chocó. Entre 20 y 40 personas diarias estarían llegando, saturando las capacidades de pequeñas localidades de ese departamento, como Bahía Solano. Foto: AFP

Cuando parecía que la marea iba a bajar debido a la gran cantidad de migrantes que ya no están cruzando, ahora el problema cambió, pues la migración inversa está generando preocupación, pues personas inescrupulosas que trabajan desde la ilegalidad estarían engañando a los migrantes con promesas falsas, asegurando que los llevarán a embarcaciones hasta Buenaventura (Valle del Cauca), pero en realidad, los dejan botados en municipios como Juradó y Ciudad Mutis.

Debido a esto, la migración inversa no solo se estaría haciendo por Capurganá (Chocó), del lado mar Caribe, sino también por el océano Pacífico. Estas redes también estarían trasladando a los migrantes hasta el corregimiento de El Valle, en Bahía Solano, donde no hay control migratorio. La entidad señala que lo más preocupante son los menores de edad que están llegando a estos municipios chocoanos con personas que no son sus padres, ni tampoco familiares cercanos.

Según la Defensoría del Pueblo, en el departamento del Chocó, los migrantes se enfrentan a continuos riesgos, en especial por la presencia de grupos armados ilegales que ejercen el control territorial. Igualmente, han identificado que a estas localidades también llegan migrantes con discapacidad y que no hablan español, situación que incrementa la vulnerabilidad de estos frente a estas redes.

Vale la pena recalcar, que son entre 20 y 40 personas migrantes las que a diario llegan a municipios como Juradó, los cuales se alojan en hostales, duermen en andenes o en el parque principal. Situación que ha puesto en alerta a la institucionalidad, que no tiene la capacidad para atenderlos, por lo que la Defensoría advierte que esto podría derivar en una crisis humanitaria.