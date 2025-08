Colombianos presos en Venezuela: familiares exigen respuestas; Cancillería responsabiliza a Caracas

Según cifras de la Embajada de Colombia en Venezuela, 38 ciudadanos colombianos se encuentran privados de la libertad en ese país. Sus familiares insisten en que son inocentes y solicitan al Gobierno nacional mayores gestiones diplomáticas para lograr su liberación.

Jorge Cañas, hermano de Carlos Alberto Cañas, comerciante detenido hace 11 meses, explicó que habían solicitado una reunión con la ministra encargada de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, pero esta fue cancelada:

“Ayer era la reunión con la ministra Villavicencio, pero la canceló por agenda, aunque la teníamos programada hace quince días. Muchas familias viajamos a Bogotá y nos encontramos con que se había cancelado. Asistió el vicecanciller Mauricio Jaramillo, pero sentimos que nos siguen dando las mismas respuestas: que están trabajando, pero no vemos una solución. La semana pasada, cuando liberaron a ciudadanos estadounidenses, uno de ellos nos llamó y nos dijo que varias personas estaban muy enfermas, entre ellos mi hermano”, declaró a Blu Radio.

Bandera Colombia - Venezuela Foto: AFP

Este lunes, frente al Congreso, familiares de los detenidos realizaron una manifestación para pedir una respuesta de la Cancillería. Nubia Mise, hermana de uno de los privados de la libertad, se refirió también a la reunión cancelada:

“Un día antes de la reunión la cancela, y nosotros venimos desde Cúcuta. Tuve que hacer rifas, vender lo que no tenía, pedir prestado para estar aquí. Ya ha pasado un año y no hacen nada. Somos familias sufriendo, madres, padres, hermanos. El señor presidente tampoco hace nada”.

Durante un debate de control político en el Congreso, la canciller encargada, Yolanda Villavicencio, explicó las gestiones realizadas por el Gobierno colombiano ante las autoridades venezolanas:

“Hemos hecho notas verbales de reclamo. Yo he hablado con el canciller dos veces y le he manifestado la necesidad y la urgencia del debido proceso. Se ha planteado que mientras no se resuelva este tema, las relaciones seguirán siendo distantes, exigiendo ese debido proceso y esa garantía. El embajador no ha tenido autorización de las autoridades para llevar los kits necesarios para hacer visitas y acompañar a los detenidos. Solo se permitió una entrada de la omisión Internacional de la Cruz Roja”.

La Cancillería informó que está explorando vías de mediación internacional, pero reiteró que la liberación de los connacionales no depende directamente del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que no se conocen los cargos formales por los que están siendo procesados.