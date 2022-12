Colombianos tienen derecho a votar punto por punto los acuerdos con Farc: Uribe

El senador Álvaro Uribe insistió en que debe haber un mecanismo de participación que le dé la oportunidad a los colombianos de votar cada punto que se acuerde en La Habana, Cuba, entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc. (Lea aquí: Roy Barreras no descarta plebiscito como mecanismo de refrendación )



La ciudadanía tiene derecho a examinar los "acuerdos de La Habana" punto por punto a diferencia de la imposición de un si plebiscitario



La ciudadanía tiene derecho a examinar los "acuerdos de La Habana" punto por punto a diferencia de la imposición de un si plebiscitario — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 3, 2015





Según el congresista, esto evitaría la impunidad del acuerdo de paz.





El plebiscito llevaría a que los colombianos que quieren la paz pero no la impunidad tengan que aprobar o improbar todo al estilo dictaduras — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 3, 2015

Publicidad



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La Plenaria del Senado votará el acto legislativo por la paz, con el cual se pretende implementar los acuerdos de La Habana y crear los mecanismos para refrendar el proceso de paz.



-Este martes comienza un nuevo ciclo de conversaciones entre el Gobierno y las Farc, en medio de la expectativa por saber cuál será el futuro del cese unilateral del fuego decretado por la guerrilla, tras las denuncias sobre operaciones militares que estarían poniendo en riesgo la tregua.



-Una emergencia se registra en el sur de Bolívar, donde una avalancha afectó un corregimiento y dos veredas.



-Las autoridades investigan las causas de la explosión que se presentó en el barrio Las Brisas, de la ciudad de Pereira, que le cobró la vida a un hombre de 51 años, y dejó otros 6 lesionados. Las autoridades analizan si la detonación se produjo por la mala manipulación de una pipeta de gas o si fue producto de la pólvora que se almacenaba en el lugar.



-Desde este martes en Cali el nuevo sistema de transporte aerosuspendido, Miocable, comienza su operación comercial. Después de un mes y medio de recorridos de promoción, el servicio tendrá un costo para los usuarios de la ladera de la comuna 20 de la ciudad de 1.700 pesos.



-Por lo menos tres mil mineros del municipio de Segovia, en el nordeste antioqueño, realizarán hoy un plantón para impedir el cierre de 15 minas por orden de la Procuraduría y para rechazar los recientes atentados contra varios trabajadores.



-En la unidad de Cuidados Intensivos se la Clínica Campbell de Barranquilla permanece un hombre que estuvo a punto de perder la vida, tras sufrir una descarga eléctrica cuando manipulaba cables de energía en un edificio de apartamentos de interés social en el municipio de Malambo, Atlántico.



-Luego de una fuerte oposición ciudadana y de los gremios, el alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez, anunció que no implementará la polémica central de inteligencia de tráfico y fotomultas que había anunciado para la capital de Santander.



-En España se espera que en las próximas horas sean procesados los tres presuntos integrantes del Estado Islámico que fueron capturados en Madrid.



-El Tribunal Supremo de Nueva Delhi, en la India, condenó a cadena perpetua a un conductor de la compañía Uber por la violación de una pasajera de 25 años en su vehículo en diciembre de 2014.



-340 personas murieron y otras 35 resultaron heridas, luego de que un bus se fuera a un precipicio en una carretera de Nepal. Según dicen algunos testigos, el vehículo iba totalmente lleno, incluso con pasajeros en el techo.



-Por lo menos 23 integrantes del Estado Islámico fueron abatidos hoy por un bombardeo en la ciudad de Al Raqa, en el noreste de Siria. Aún no se ha establecido si los autores del bombardeo fueron los rusos o la coalición internacional liderada por Estados Unidos... El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos señala que de los fallecidos, 10 eran civiles y 13 eran seguidores del grupo yihadista.



-El senador atlanticense José David Name, calificó de “mafiosos” a los generadores eléctricos del país y cuestionó al gobierno nacional por “no meterlos en cintura”.



-Empresarios y comerciantes de la noche en Cali acompañan la medida anunciada por el alcalde electo, quien dijo que uno de sus primeros actos será levantar la Ley Zanahoria que tiene la ciudad.



-Nueve personas heridas por accidente de tránsito en la vía del Alto de la Línea hacia Cajamarca entre una buseta y un tractocamión.