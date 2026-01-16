Asocapitales se suma a acción judicial de Medellín que busca frenar decreto de emergencia económica

En medio del panorama nacional en el que gobernadores, alcaldes y sectores económicos se han mostrado en desacuerdo al decreto de emergencia económica del Gobierno nacional y los nuevos impuestos que esto acarrea, la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) radicó ante la Corte Constitucional una coadyuvancia formal a la solicitud de medida cautelar presentada por la Alcaldía de Medellín que busca frenar sus efectos.

Tal y como lo sustentó el alcalde Federico Gutiérrez, Asocapitales argumentó en un comunicado que los hechos invocados por el Gobierno Nacional no cumplen los requisitos de sobreviniencia, imprevisibilidad y gravedad exigidos por el artículo 215 de la Constitución, al tratarse de situaciones estructuradas y previsibles que deben atenderse mediante instrumentos ordinarios.

El palabras del mandatario paisa se trata de una crisis generada por el propio Gobierno como la grave situación del sistema de salud, la seguridad, el pago de sentencias judiciales y la ola invernal, temas que a su juicio no corresponden a hechos nuevos ni extraordinarios. Por ello, insistió a diferentes sectores para que se sumen a esta acción judicial.

"Yo he hablado con algunos alcaldes y dentro de Asocapitales he compartido esto públicamente, que es un documento de 48 hojas que nosotros venimos trabajando desde el día que ellos anunciaron el decreto de emergencia económica, ¿Qué le he dicho yo a alcaldes, a gobernadores, a gremio, a cualquier ciudadano? No tienen que presentar una demanda nueva ni una medida cautelar, se pueden suscribir a esta", aseguró el mandatario.



Por lo pronto, a diferencia de Antioquia y los otros 19 departamentos que optaron por no cobrar los nuevos impuestos que acarrean el decreto de emergencia económica, Gutiérrez manifestó que esperará la decisión que tome en las próximas semanas la Corte, teniendo en cuenta que el declararla inconstitucional tardaría más, pero la medida cautelar sería resuelta de manera prioritaria.