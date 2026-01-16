En vivo
Antioquia  / Avanzan obras en puente colapsado en San Antonio de Prado, Medellín: hoy habilitan paso a un carril

Avanzan obras en puente colapsado en San Antonio de Prado, Medellín: hoy habilitan paso a un carril

La habilitación del carril será para el tránsito de motos y peatones por el puente La Limona. El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que en una semana estaría habilitado el paso para carros.

