Avanzan obras en puente colapsado en San Antonio de Prado, Medellín: hoy habilitan paso a un carril

El caos en la movilidad que provocó el cierre total del puente La Limona, en el costado correspondiente al municipio de Itagüí, ante la socavación que se detectó este jueves en las fundaciones de la estructura, está a un paso de ser aliviado en parte.

Según anunció el alcalde Federico Gutiérrez, esta tarde se daría paso a un carril solo para motociclistas y peatones (por separado), mientras avanzan los trabajos para habilitar el tránsito de carros, que se estima tardaría una semana. El mandatario explicó que el origen de la emergencia fueron las fuertes lluvias que a su vez causaron el colapso de pete del puente, generando un efecto dominó que comprometió los tubos del acueducto de EPM.

"¿Qué nos permite tener ya un contratista en la zona? Justamente atender de manera urgente la emergencia que se presentó en el puente de La Limona. Se puede habilitar una de las vías del puente, una de las calzadas, para circulación. En una sección, parte para motos, y otra separada para peatones. Mientras tanto, los vehículos livianos y los vehículos pesados deben seguir circulando por la otra vía", detalló.

Gutiérrez fue enfático en indicar que esta falla estructural fortuita coincide en el tiempo, pero no guarda relación con el megaproyecto de movilidad por valor de $48.000 millones, ya adjudicado para este sector, cuyas actividades preliminares comenzaron el 30 de diciembre de 2025. También aclaró que justamente es gracias a que ya estaba en marcha la contratación que se pudo atender con prioridad esta situación.



Mientras tanto, los más afectados son los habitantes de la zona. "Demasiado, caminar mucho. ¿Sí me entiende? Muy duro. Hace mucha falta que arreglen esto rápido, ya, porque imagínate tú, esa caminadera. Mira, que no soy yo solo, mira, todo el mundo caminando" dijo uno de los afectados. "Hay que caminar bastante coger un bus, pero, bueno, esperemos que se solucione fácil eso, ¿no? Me la tarde, y, bueno, con esta situación, hay que madrugar más", aseguró otro.

Ante la situación, la empresa Solobus activó cómo Olán de contingencia la operación de 10 vehículos en la ruta San Antonio de Prado –San Gabriel y cuatro vehículos en la ruta Limonar – San Gabriel, ambos con una frecuencia aproximada de tres minutos hasta antes del puente. Los usuarios podrán realizar el cruce peatonal y continuar su desplazamiento mediante rutas metropolitanas o integradas.

Por lo pronto, personal de las secretarías de Infraestructura Física y Movilidad de Medellín, en articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y las alcaldías de Itagüí y La Estrella, evalúan la magnitud del daño y trabajan en una solución técnica para habilitar un paso provisional. Actualmente, el único acceso vehicular habilitado hacia el corregimiento de San Antonio de Prado es la vía nueva por Ditaires. De no funcionar esta solución, se evalúa instalar allí un puente militar.