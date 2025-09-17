En vivo
Colpensiones advierte que sin reforma pensional perdería 9 billones en 2026

Colpensiones advierte que sin reforma pensional perdería 9 billones en 2026

El presidente de la entidad pidió acelerar la aprobación de la reforma y señaló que la entidad proyecta un presupuesto de más de 79 billones para la próxima vigencia, destinado a cubrir bonos pensionales de más de 3 millones de afiliados.

Colpensiones
Colpensiones
Foto: Blu Radio
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: septiembre 17, 2025 01:19 p. m.

En la sustentación del informe presupuestal para el año 2026 en la comisión séptima del Senado, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, aseguró que de no aprobarse con celeridad la reforma pensional, la entidad podría estar perdiendo casi 9 billones de pesos.

“Colpensiones podría dejar de recibir en este tiempo de demora de la Corte Constitucional más de nueve billones que contribuirían por supuesto a mermar los recursos del Presupuesto General de la Nación del próximo año y contribuirían igualmente con recursos importantes”, afirmó.

Billetes colombianos
Billetes colombianos
Foto: Blu Radio

También indicó que del presupuesto de 35.9 billones para este año, ha sido ejecutado más del 69 %. De acuerdo con Dussan, la solicitud del presupuesto para la vigencia 2026 es de más de 79 billones de pesos, de los cuales se ejecutarán bonos pensiónales para más de 3’120.000 colombianos.

Asimismo aseguró que las personas de alto riesgo como bomberos, guardias de cárceles, trabajadores de industrias, entre otros, por ley no deben estar afiliadas a fondos de pensiones privados, por lo que radicó cartas para que estas personas sean trasladados a Colpensiones.

Finalmente, resaltó que los afiliados de alto riesgo suponen 9 billones de pesos que deberían ser adjudicados a Colpensiones para la vigencia 2026.

