En medio de una operación ofensiva en el sector La Casona, vereda Montañita, en Valledupar, Cesar, tropas del Batallón de Ingenieros N.º 70 de la Décima Brigada del Ejército sostuvieron fuertes enfrentamientos contra integrantes del Clan del Golfo. El resultado, según confirmó la institución, la muerte en desarrollo de operaciones militares de un miembro de la Subestructura Francisco José Morelo Peñate y la captura de dos más.

De acuerdo con el Ejército, uno de los capturados habría resultado herido durante el combate y, al parecer, sería cabecilla de zona dentro de esta estructura criminal. El hombre recibió primeros auxilios por parte de los enfermeros de combate y luego fue trasladado a un centro médico del departamento, donde permanece bajo custodia y fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Combates entre Ejército y Clan del Golfo en Cesar dejan un delincuente muerto y dos capturados

En la zona de operaciones, los soldados incautaron un significativo arsenal: dos fusiles AK-47, una pistola con su proveedor, seis escopetas, munición de diversos calibres, diez proveedores para fusil y tres equipos de campaña. Según la institución, este material era empleado para intimidar a la población y apoyar las economías ilícitas del Clan del Golfo en esta región del Cesar.

Este resultado se suma, según el Ejército, a las más de 18 capturas realizadas por la Décima Brigada en los últimos diez días en Valledupar. La unidad militar reiteró que continuará con operaciones permanentes para desarticular los grupos que afectan la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía.