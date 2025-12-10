En vivo
Combates entre Ejército y Clan del Golfo en Cesar dejan un delincuente muerto y dos capturados

Combates entre Ejército y Clan del Golfo en Cesar dejan un delincuente muerto y dos capturados

El hecho se registró en zona rural de la vereda Montañita, donde tropas de la Décima Brigada sostuvieron intensos combates. En los últimos 10 días ya son más de 18 capturas contra esta estructura criminal.

Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 10 de dic, 2025

