Comisión no estaba para declarar nulidades en el caso Pretelt: Juan Manuel Corzo

Fue derrotada la propuesta del senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, donde pedía la nulidad de la investigación contra el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, envuelto en el escándalo de Fidupetrol.



La propuesta que prosperó fue la de los senadores Jorge Prieto, Guillermo Santos y Roosvelt Rodríguez, quienes pidieron seguir con la acusación contra el alto funcionario.



La votación quedó así: los senadores uribistas Alfredo Ramos, Paloma Valencia y José Obdulio Gaviria votaron por la nulidad de la investigación, mientras que los otros tres senadores y el congresista Juan Manuel Corzo votaron por el avance del juicio político.



El senador Corzo, responsable del voto que permitió que el juicio político siguiera, explicó la decisión.



“Hay que reconocer el esfuerzo de los senadores de asumir una función jurisdiccional y estudiar el caso que había que estudiar tanto en la sustancia como en el procedimiento. Tuve una posición diferente a unos y otros pero desde luego manifesté que no cabían nulidades o no nos correspondía calificar nulidades”, comentó Corzo.



En ese sentido, dijo que su posición fue que la Comisión no estaba para declarar nulidades, sino que simplemente estaba para rechazar o aceptar.



Además, confirmó que mantendrá la posición jurídica de lo que se estudie, pero “como esto se trata de un tema jurisdiccional, hay que guardar reserva hasta el final para mantener el voto”.