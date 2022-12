Comité Nacional del Paro pide nuevo aplazamiento de reunión con el Gobierno

Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación Nacional del Trabajo, dijo a BLU Radio que no contaban con invitación del Gobierno para el encuentro de este jueves 6 de febrero, reunión que estaba programada para el 4 de febrero y que, según el Gobierno, fue reprogramada por solicitud de los líderes de la protesta.

Lea acá también: “Es oportunista”: comité del paro a propuesta de Petro de cambiar fecha de marchas

Publicidad

“No reposa en el poder del Comité Nacional del Paro ninguna invitación para la reunión de mañana. Una parte del comité reunido esta mañana acordó enviar lo que acordó, que fue enviarle una carta muy cordial al doctor Diego Molano para que fije para la próxima semana el día y la hora en que nos vamos a reunir. No se trata de una práctica dilatoria, práctica dilatoria la del Gobierno, que desde el año pasado no ha nombrado una comisión negociadora”, dijo Julio Roberto Gómez.

Este miércoles en la tarde el comité envió una carta a Diego Molano, coordinador de la conversación nacional, pidiendo que el encuentro se programe para cualquier momento de la próxima semana.

BLU Radio conoció que hay molestia en el alto gobierno por la actitud de los promotores del paro, ya que se trata de más de dos encuentros reprogramados en los que el ejecutivo quiere mostrarles las soluciones a sus peticiones planteadas, lo cual no ha sido posible, aunque se fijó una nueva convocatoria a paro nacional el 25 de marzo.

Adicionalmente, la sensación que deja la actitud de los promotores de la protesta es de dilatar esta reunión, lo cual no iría en la línea de disposición de diálogo que siempre han manifestado.

Publicidad

“Los colombianos piden avanzar, no parar. No más alteraciones en movilidad, jornadas laborales y académicas. No más violentos. El Gobierno ha mostrado voluntad de conversar y solucionar. Hacemos un llamado al comité de movilización para que priorice el bienestar de los colombianos”, dijo Diego Molano.

Desde Caquetá, donde adelanta la conversación nacional regional, Diego Molano respondió a la solicitud de reunión del Comité Nacional del Paro.

Publicidad

“En tres oportunidades le hemos planteado al comité nacional de movilización una reunión para presentarle el informe del análisis de los 104 puntos. Está toda la disposición del Gobierno Nacional para mantener ese diálogo y lograr encontrar resultados concretos”, dijo.

Dijo que la cita se programa para el próximo 12 de febrero a las 3:00 de la tarde.

“Tenemos la reunión para discutir la metodología de trabajo que le hemos presentado el año pasado al comité y el informe de evaluación de los 104 puntos que hizo el Gobierno y determinar pasos para avanzar en aquellas cosas que el Gobierno ha considerado, pueden ser viables y responder las otras que considera inviables”, dijo Diego Molano desde Caquetá.

Publicidad