“¿Cómo hacemos para sobrevivir? Ese es el punto”: sanandresanos sumidos en la crisis del turismo

Las bellas playas de San Andrés ya no son las mismas. En pleno mes de noviembre la zona costera, que normalmente estaría a reventar, tiene apenas un puñado de turistas colombianos y extranjeros.

Es la 1:00 de la tarde y en la avenida Francisco Newball son varios los comerciantes que esperan tranquilamente por clientes. Aunque se les ve frescos en sus sillas de plástico, sus preocupaciones son latentes porque pasa el día y las ganancias no se ven.

“Anteriormente a esta hora yo tenía el negocio lleno, ya había vendido más de un millón de pesos. Ya no, si mucho, diario se vende $300.000, si está bien $500.000”, dice Jefison Herrera, un comerciante raizal que trabaja en la zona desde los 14 años.

Y es que según estimaciones de Anato o Cotelco, la isla ha dejado de recibir a por lo menos 500.000 visitantes en lo que va del año si se compara la llegada de viajeros de 2023 con la de 2022. “Está la cosa mala con el turismo. Anteriormente venía un 90 % de turistas o un 100 % y hoy en día viene como el 50 % del turismo”, comenta Nelson Cuadrado, un sanandresano que vive llevando clientes a restaurantes para almorzar y que en la noche trabaja como celador.

Los habitantes dicen claramente cuáles son las causas de sus problemas, pero aunque son evidentes denuncian que no reciben respuesta de nadie.

“Desde que entró el presidente Petro la situación en San Andrés se puso difícil y como se cayó la aerolínea Viva Air, todo se puso difícil, la economía bajó. La gasolina subió, la canasta familiar subió. Necesitamos que el señor presidente se ponga la mano en el corazón. Tienen muy olvidada a la isla”, aseguró Iris Sinanca quien trabaja como vendedora en la playa.

Y es que varias razones explican la crisis en la que está sumida la isla por cuenta del mal tiempo que está viviendo su turismo. La quiebra de Viva Air y Ultra Air dejó sin varias frecuencias semanales a los visitantes que ahora tienen que pagar más caro para llegar a la isla con otras aerolíneas. A esto se le suma que, según los mismos comerciantes, los turistas que llegan a San Andrés ya no gastan, sino que ahorran lo más que pueden y no compran nada a los locales.

“Ya tenemos tres temporadas en las que no hemos recibido turismo. Ahora el turismo que está llegando casi no compra. Queremos turistas que compren. Está bien difícil porque la isla no vive de otra cosa que no sea turismo”, cuenta una comerciante que saca todos los días su puesto en el que vende ceviche y torta de piña.

También los raizales se quejan de que hay una proliferación de trabajadores que no son de la isla, muchos de ellos llegan de ciudades como Cartagena y Medellín o incluso vienen de los países continentales como Panamá, Costa Rica o Nicaragua. Esto deja sin posibilidad de trabajo a los habitantes de la isla quienes dicen que los hoteles no pagan bien y los someten a largas horas de trabajo.

San Andrés no es de por sí un destino barato. Muchos de los visitantes dicen que los productos y servicios son caros en comparación con otros destinos. Y es que la isla no puede producir sus propios alimentos, sino que todos son importados de la zona continental de Colombia e incluso traídos de los países de América Central, con un agravante y es que allá tienen que ser comprados a precio de dólar.

La economía popular es inexistente y las iniciativas gubernamentales que buscan fortalecer ese aspecto no se ven por ninguna parte. Aunque esa ha sido una de las banderas del presidente Petro para sacar a las comunidades de la pobreza, en el año y medio de Gobierno los habitantes dicen no haber visto una alternativa que los saque de esta situación que atraviesan.

“San Andrés lo tienen abandonado. El presidente prometió muchas cosas y no ha cumplido nada de lo que dijo. Estamos bien olvidados”, dice Patricia Torres, una mujer de 77 años que ha vivido 47 años en San Andrés.

Aunque no toda la culpa la tienen los gobiernos o las grandes compañías que llegan a la isla, los sanandresanos también reconocen que sus habitantes se “durmieron en los laureles” y se acostumbraron al turismo de siempre.

“Creo que nos hemos quedado rezagados porque necesitamos más infraestructura turística y motivación, todo el mundo se ha dormido sobre el turismo viejo. Creo que todos tenemos culpa de lo que está pasando, la gente tiene que volver a fomentar la cultura y a preocuparse de la seguridad”, asegura Harlin Gondor, un taxista de 77 años.

La hermosa isla de San Andrés tiene grandes problemas que no han sido resueltos y que los ciudadanos claman por una solución. Hoy la pregunta que se hacen todos sus ciudadanos es la misma: “¿Cómo hacemos para sobrevivir? ´Imagínate, ese es el punto”.

