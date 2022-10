¿Cómo liberarnos de la ‘narcocultura’ en Colombia? Jon Lee Anderson analiza

“En Colombia puedes hacer lo que te da la gana y sales libre”, así ve la justicia de nuestro país el reconocido periodista estadounidense Jon Lee Anderson, especializado en temas latinoamericanos, quien habla en Mundo Blu sobre ‘The afterlife of Pablo Escobar’ (La posvida de Pablo Escobar), su último artículo publicado en la revista The New Yorker.

En la extensa nota, disponible en la web de la famosa revista ( The New Yorker ), Anderson explora los orígenes de la narcocultura colombiana, tema que le llamó la atención por el auge del llamado ‘narcoturismo’ en ciudades como Medellín.

“Desde el año pasado, empecé a inquietarme con lo que percibí como una persistente cultura y hasta afición poco amoral alrededor del tema con el delegado de Escobar”, afirma el reportero, quien destaca la figura del exjefe de sicarios de Escobar, ‘Popeye’, y su irrupción en escena como youtuber.

“'Popeye' es un personaje interesante porque hasta cierto punto es atractivo. Es un tipo al que le gusta lucirse en escena (…) Lo inverosímil es que él lo enfrenta todo. Esta dispuesto a responder a todo. Tiene cosas de las que no le gusta hablar”, analiza el periodista.

La acogida de ese y otros personajes en redes sociales generó dudas en Anderson, quien planteó que "hay incógnitas o penumbras sobre personajes que aún mandan en el país. Eso choca”.

“Más allá de Colombia, también me inquietaba el fenómeno del narcoturismo, que empezó con unos muchachos mochileros gringos, pero también de personas de muchos países que vienen a Medellín a consumir coca y a recorrer los pasos de Pablo Escobar”, agrega el periodista, quien lamenta que “algunos periodistas, autoridades judiciales y algunos políticos, parecen nunca dar con las verdades de los asuntos”.

