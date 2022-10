Como perdieron elecciones, resulta que el sistema no funciona: Pastrana a Maduro

Pastrana calificó de “golpe a la democracia” la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que impidió que el martes tres diputados opositores se juramenten en el cargo, lo que implica que no obtengan la mayoría calificada en la Asamblea.



“El presidente Maduro siempre ha insistido en que es el mejor sistema electoral, que es imposible hacer fraude, es imposible que se pueda penetrar al sistema y ahora resulta que cuando el sistema no funcionó a favor de ellos, ahora critica el sistema”, dijo Pastrana.



El exmandatario de los colombianos lamentó que el jefe de Estado venezolano diga que perdieron las elecciones porque el sistema no funcionó.



Finalmente, aseguró que en los primeros 6 meses será necesario que la Asamblea Nacional se desmarque de la contienda política y trabaje por las necesidades de los venezolanos.