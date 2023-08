¿Cómo podría conservarse la institucionalidad durante el escándalo en el Gobierno Petro?

Luego de escándalo desatado en la Fiscalía por Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, diferentes líderes políticos del país analizaron en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, cómo podría conservarse la institucionalidad del Gobierno del actual mandatario nacional.

Según dijo Iván Cepeda, "la guerrilla del ELN (hoy) es fuerte porque se duplicó durante el Gobierno de Iván Duque, entonces su presencia y capacidad no es por la debilidad de este Gobierno, sino a una debilidad creada". Por ese mismo motivo, considera el senador, el Gobierno no estaría débil ante la guerrilla en los diálogos de paz que avanzan con ese grupo subversivo.

En ese sentido, en cuanto al cese bilateral al fuego con el ELN, Cepeda recordó que "la política de paz no debiera estar sometido a los vaivenes de los escándalos" y explicó que, en su concepto, "cualquier avance debiera ser preservado independientemente de ideologías".

Para Cepeda, pese a la coyuntura de escándalo que se vive al rededor del Gobierno de Gustavo Petro, "la comunidad internacional, que no está desinformada de lo que pasa en Colombia, tiene claro que la paz debe ser tratada de manera distinta a la de otros asuntos políticos".

Finalmente, aunque Cepeda reconoció que es defensor de Petro, dijo que "eso no significa no asumir responsabilidades si hay qué las demuestre", detallando que no ha tenido "una relación estrecha o personal con Nicolás Petro".

Quien se desmarcó, de alguna manera, del escándalo desencadenado por Nicolás Petro fue Alejandro Ocampo, representante por el Pacto Histórico: "El Pacto Histórico no avaló a Nicolás Petro, cuando fue candidato el Pacto Histórico no existía aún, no puede responder por una responsabilidad de cuando no existía", señaló.

"No tenemos aún la confesión de los dineros en la campaña, permitamos que la audiencia termine y escuchemos esa parte. Yo tendría mucho cuidado en hacer un juicio, esperaría que termine todo el proceso", advirtió.

Caber recordar que este viernes, el presidente Gustavo Petro designó al conjuez de la Corte Suprema Mauricio Pava como su apoderado en el proceso judicial de su hijo Nicolás Petro, “sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la costa”.

Por otra parte, en diálogo con Blu Radio, el también senador Efraín Cepeda pidió que el gerente de la campaña Petro Presidente deje de "guardar silencio" sobre el escándalo desatado por las declaraciones de Nicolás Petro, hijo del mandatario nacional, ante la Fiscalía.

Finalmente, Duvalier Sánchez, expresó que su partido, Alianza Verde, se reunirá la próxima semana. Eso sí, reconoció que "estos hechos son muy lamentables para el Gobierno y el país, se necesita claridad para el Gobierno y el país" "Ya no hay la misma coalición en el Congreso, por razones distintas a este proceso" aunque detalló que "si el presidente es vencido en juicio, cambiaría su postura" y no acompañaría al Gobierno, pese a que aceptó que no confía en el fiscal y "sí en los jueces del país"..