"Comparar al Estado colombiano con el nazi es algo fuera de lugar": expertos responden a Petro

En medio de la posesión de embajadores de Colombia ante varias naciones del mundo, el presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente a la sentencia de la Corte IDH y el exterminio de la Unión Patriótica. En esta oportunidad, el mandatario dijo que el Estado colombiano "no es solamente asesina, sino genocida".

“Nuestro Estado en tiempos contemporáneos es genocida, ayudó a matar a miles de colombianos simplemente porque eran de izquierda; aún hoy uno va a cualquier esquina de cualquier ciudad de Colombia y dice: soy de izquierda; y empieza a sentir peligro. Esa es la herencia de un Estado genocida en la cultura de una sociedad. Lo mismo hubiera pasado con los alemanes, la Alemania nazi tenía un Estado genocida, no hay diferencia entre el Estado colombiano y el Estado nazi desde ese punto de vista", puntualizó el presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, para expertos como el excomisionado de paz Juan Camilo Restrepo lo dicho por el presidente Gustavo Petro es un despropósito y lamentable desde todo punto de vista: “Ni desde el punto de vista ético, ni desde el punto de vista histórico, ni desde el punto de vista institucional comparar el estado colombiano con el estado nazi tiene fundamento alguno y es muy lamentable que venga de boca del presidente de la república esa comparación”.

Por otro lado, para el analista internacional y profesor de la universidad del Rosario Yan Baset, lo dicho por Petro es una comparación fuera de lugar y no es el caso del Estado colombiano.

“Me parece que es una comparación absolutamente fuera de lugar, en el sentido en que el Estado nazi tenía efectivamente una política de exterminio sistemático de los judíos. El Estado colombiano no tuvo una política de exterminio sistemático de la gente de izquierda, otra cosa es que el Estado colombiano no haya sabido o no haya querido proteger a los militantes de la UP y que agentes hayan sido parte de esta masacre, pero eso es una cosa muy distinta a una política diseñada para exterminar a un grupo. No creo que podamos decir que es el caso. Me parece que es una comparación que se hace básicamente para generar indignación política”, explicó el analista Baset.

