Comprometiendo Hidroituango, EPM se queda con el 1,8 de energía subastada por la CREG

Terminaron las especulaciones alrededor de la polémica subasta de asignación de cargo de confiabilidad para la energía que requiere el país entre 2022 y 2023.

La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez; el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Cristian Jaramillo y María Nohemí Arboleda, la gerente de XM, el operador del Sistema Interconectado Nacional revelaron las asignaciones de la subasta.

Publicidad

“A Hidroituango se le asignaron 3,1 gigas. Equivalen al 1,8 de lo asignado con la subasta de este jueves 28 de febrero. EPM dio cronograma para operar en 2021 y por eso se le asigna. Hay que recordar que ellos ya tenían asignadas 15,6 gigas”, dijo Arboleda.

Ante la polémica de que EPM haya participado en esa subasta con Hidroituango, el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Cristian Jaramillo dijo que “en confiabilidad están cubiertos en caso de que Hidroituango no cumpliera. No se habla de sanciones si no de garantías. Sobre Hidroituango hay acciones administrativas en curso por obligaciones de 2018 y 2021. De esto no se habla públicamente porque precisamente están en procesos en curso”.

Lea también: La versión del gerente de EPM para la época del contrato que investiga la Fiscalía

En esta subasta también se adjudicaron 1.398 megavatios de energía solar y eólica, muy cerca de la meta del Presidente Iván Duque de instalar 1.500 megavatios de energías renovables.

Publicidad

Durante el anuncio, el Ministerio de Minas y la CREG aseguraron que habrá energía confiable a largo plazo, incluso, con escenarios de incertidumbre.

La jefe de cartera afirmó que hay reducción de cargo por confiabilidad, pasando a 15,1 dólares por megavatio instalado, con una reducción del 11% frente al valor actual.

Publicidad

“Este proceso de subasta empezó en 2018. Se presentaron 80 plantas y fueron asignadas 70, 47 de ellas ya existían y el resto son plantas nuevas. Hay plantas térmicas e hidráulicas. Con la asignación ya sigue que cumplan garantías para que los proyectos funcionen en las fechas previstas. Esta es asignación 2022-2023, pero hay incentivos para las que se adelanten un año en entrada de funcionamiento. Si es antes de este tiempo se les da un cargo de dos dólares por megavatio”, dijo la gerente Arboleda.

Así las cosas, para 2022-2023 quedan asignadas 250 gigas de energía, de los cuales en la polémica subasta de este inicio de marzo se asignaron 164 porque 86 ya habían sido asignadas en subastas anteriores.