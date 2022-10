Comunidad en Chocó, confinada por presencia de explosivos: Naciones Unidas

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios – OCHA – emitió un comunicado en el que informa que la comunidad afrocolombiana de Palestina, ubicada en el municipio del Litoral de San Juan, en el Chocó, se encuentra confinada dentro de su comunidad desde este miércoles debido a tres detonaciones en la zona que dejaron un infante de marina herido.



La Defensoría del Pueblo con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR - realizó el 2 y 3 de febrero una misión humanitaria en las comunidades de La colonia, San Isidro-Guadual, y Valledupar de Buenaventura y Palestina en el Litoral de San Juan en Chocó.



El comunicado resalta que, según la Defensoría, la detonación de los artefactos explosivos cerca a la comunidad indicaría la presencia de nuevos grupos armados no estatales en el territorio.



Estos nuevos grupos armados estarían colocando vallas alusivas a estos y no se descarta la existencia de minas antipersonales en la zona.



Nacionales Unidad indicó que “por el momento la comunidad no puede realizar las actividades de siembra, corte de madera y pesca ocasionando un problema de abastecimiento de alimentos de pan coger y de plantas de uso medicinal”.



Asimismo, dijo que por el miedo a la presencia de los artefactos explosivos en cercanías al acueducto, la comunidad no ha podido hacer el mantenimiento del mismo y se encuentra sin acceso a agua.