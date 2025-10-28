Con apoyo militar, Vichada exporta 1,4 toneladas de marañón y miel hacia Bogotá

Las Fuerzas Militares de Colombia fortalecen su compromiso con el desarrollo económico y social de la Orinoquía al apoyar el transporte y comercialización de más de 1,4 toneladas de productos del departamento del Vichada, beneficiando directamente a 738 personas entre productores, apicultores y marañoneros.

Gracias al trabajo conjunto entre la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se dispuso de medios logísticos y capacidades diferenciales para garantizar el acopio y traslado de 940 kilogramos de marañón y 500 kilogramos de miel desde Puerto Carreño (Vichada) hasta Bogotá. Esta operación forma parte del proyecto “Alianza para una Comercialización Visible: Producto del Vichada”, una iniciativa que busca dar visibilidad a la oferta regional y fortalecer los encadenamientos productivos locales.

Para el transporte multimodal, se emplearon una Patrulla Logística de Combate (PLC) del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 51 y una aeronave C-130 Hércules del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), que movilizaron la carga de manera eficiente, asegurando su llegada a la capital en condiciones óptimas.



Fuerzas Militares apoyan la comercialización de más de 1,4 toneladas de productos del Vichada Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana

El proyecto cuenta con el apoyo de la Gobernación del Vichada, la Alcaldía de Puerto Carreño, el Hospital San Juan de Dios, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y las Fuerzas Militares de Colombia, en una articulación que refuerza la confianza institucional y promueve la seguridad humana en la región.

Con esta iniciativa, las Fuerzas Militares reiteran su compromiso con el progreso del país, impulsando proyectos que integran desarrollo económico, inclusión social y sostenibilidad, y posicionando al Vichada como un territorio con potencial productivo para todo el país.