Médicos voluntarios viajan con la Fuerza Aeroespacial a una jornada solidaria en Guainía

Ochenta profesionales de la salud viajaron desde Bogotá hasta Puerto Inírida, en el Guainía, para participar en una jornada médica y humanitaria que busca atender a cientos de habitantes de este remoto municipio del oriente colombiano. El traslado fue posible gracias a una aeronave C-40 del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Los médicos, enfermeros y especialistas pertenecen a organizaciones como la Fundación Manos Pintadas de Azul, la Fundación Fruto Bendito y la Corporación Minuto de Dios. Desde muy temprano, se reunieron en el CATAM con la expectativa de volar en un avión militar y brindar su conocimiento en una zona donde el acceso a la salud suele ser limitado.

En el aeropuerto de Puerto Inírida los esperaba personal del Grupo Aéreo del Oriente, junto a miembros del Ejército, la Armada, la Alcaldía, el ICBF y la Defensoría del Pueblo. En conjunto habilitaron la Escuela Nicolasito, que durante este fin de semana se transformó en un gran centro de atención médica.

La jornada, que comenzará este sábado y continuará el sábado desde las siete de la mañana, ofrecerá consultas gratuitas en medicina general, pediatría, ortopedia, odontología, fisioterapia, psicología, nutrición y fonoaudiología. Los equipos médicos esperan atender a decenas de familias de comunidades urbanas y rurales.



Misión médica viaja con la FAC a Guainia. Foto: FAC.

Estas misiones humanitarias se han convertido en una forma de acercar el sistema de salud a regiones olvidadas por el Estado. Para muchos habitantes, la llegada de los médicos y la aeronave militar significa más que atención médica: es una señal de presencia, acompañamiento y esperanza en medio de la selva del Guainía.