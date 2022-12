De acuerdo a fuentes de la clínica, la mujer se negó rotundamente a quitarse la ropa para que los médicos la revisaran, pero ante la presión tuvo que confesar que en la barriga solo llevaba trapos.

El general Carlos Rodríguez, comandante de Policía de Cartagena, dijo que esta ciudadana no cometió una infracción al código penal porque hasta el momento no hay ningún no hay una denuncia por parte de su esposo que indique la comisión de un delito.