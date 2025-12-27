En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Sabanalarga iniciará nuevo año con alcalde encargado tras petición de la Contraloría

Sabanalarga iniciará nuevo año con alcalde encargado tras petición de la Contraloría

El secretario jurídico departamental, Rachid Náder, explicó a Blu Radio que por el momento un funcionario de esa Alcaldía deberá ponerse al frente del municipio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad