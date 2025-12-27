Sabanalarga iniciará nuevo año con alcalde encargado tras petición de la Contraloría

A inicios de la próxima semana, por orden de la Gobernación del Atlántico, quedaría en firme la suspensión provisional del alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, en respuesta a la solicitud enviada por la Contraloría Departamental que avanza en su investigación contra el mandatario por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de los recursos públicos.

Explicó a Blu Radio el secretario jurídico departamental, Rachid Náder, que un funcionario de esa Alcaldía deberá ponerse al frente, mientras que el gobernador Eduardo Verano define quien será el indicado para tomar las riendas del municipio por los próximos tres meses o hasta que culmine el proceso de control fiscal.

Aclaró Náder, al igual que la Contraloría, que esta suspensión tendría un carácter temporal y preventivo, más no sancionatorio, por lo que no podrá extenderse más allá de su periodo de mandato legal.

“Nosotros como Gobernación no tenemos incidencia dentro del proceso de carácter fiscal que está dando la Contraloría Departamental. Lo que recibimos por parte de esta última fue una solicitud de suspensión del alcalde (José Elías Chams) como medida provisional mientras se desarrolla el proceso de investigación. No es una sanción que se está imponiendo, sino una medida dentro del caso que se adelanta”, introdujo.



“Lo que nos corresponde es hacer efectiva la solicitud de la Contraloría, proceder al encargo de un funcionario de la Administración Departamental de la Alcaldía y solicitarle terna al partido que avaló al alcalde, para así designar una persona por el tiempo que dure la suspensión, todo ello de acuerdo con la ley 136 de 1994”, agregó.

Hay que remarcar que la Contraloría Departamental del Atlántico solicitó al gobernador Eduardo Verano De la Rosa la suspensión provisional del alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, para proteger, dicen ellos, la investigación que hay en su contra.

Cabe aclarar que, esta semana, la Contraloría emitió un fallo sancionatorio por cerca de $12 millones contra el alcalde de Sabanalarga por no entregar oportunamente los documentos con los que se revisaría su gestión financiera.

Por ejemplo, hay proceso de responsabilidad fiscal en su contra por $4.241 millones en la obra de alcantarillado y saneamiento básico del barrio Evaristo Sourdis, entre otros proyectos.