Murió mujer atacada a tiros en la puerta de su casa en Sabanalarga; estaban extorsionando a familiar

Un hecho lamentable tiene en luto a los habitantes de Sabanalarga, en el Atlántico, tras conocerse un atentado a Dayana Díaz Carrillo, de 40 años, quien sería la nueva víctima que cobra la violencia en el departamento.

Testigos narran que la mujer se encontraba dentro de su casa, ubicada en la carrera 25A Nro. 70-31, en el barrio Las Quintas, en Sabanalarga, cuando alrededor de las 9:20 de la noche del pasado viernes un hombre se acercó caminando hasta la fachada y, desde allí, disparó en repetidas ocasiones hacia el interior de la vivienda, impactando con tres proyectiles a Díaz Carrillo.

La víctima fue auxiliada inicialmente por sus parientes y llevada al hospital local del municipio, pero, debido a la gravedad de las lesiones, fue remitida a una clínica en Barranquilla, donde finalmente murió este sábado a altas horas de la noche.

Según las investigaciones iniciales, el ataque estaría relacionado con un presunto caso de extorsión del que era víctima otro familiar de la fallecida y contra el que iba dirigido el atentado.



La Policía del Atlántico, en coordinación con la Sijin y la Sipol, adelantan las investigaciones que permitan esclarecer los hechos e identificar y capturar a los responsables.

Comentarios de familiares y amigos en redes sociales afirman que Dayana era una mujer trabajadora, dedicada al cuidado de su hogar y de su hija.