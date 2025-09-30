Publican valla con los rostros de los más buscados por extorsión en Barranquilla

A través de una enorme valla publicada en la avenida Murillo y campañas de volanteo en sectores priorizados, la Policía Metropolitana de Barranquilla está dando a conocer el cartel de las ocho personas más buscadas por extorsión, entre las que figuran siete hombres y una mujer, por quienes ofrecen hasta 10 millones de pesos de recompensa.

De esta manera las autoridades piden la colaboración de la comunidad para capturar a estas personas que, según labores de inteligencia, son principales dinamizadores de la extorsión en las diferentes localidades, siguiendo las órdenes de sus cabecillas, quienes a su vez continúan delinquiendo desde centros carcelarios.

En el cartel, ampliamente difundido, aparecen Alex Rafael Bula Bayona, Juan Antonio Guerrero Pérez, alias ‘Toño’; Melqui Antonio Ortega Castro, alias ‘Masacre’;Brayan Andrés Gutiérrez Padilla, Jonathan Sucob Flórez, alias ‘Chino’; Maicol Andrés Gómez Casanova, alias ‘Caín’; José Luis Niebles Bovea, alias ‘Chino’, y Ana María Barrios Lugo, alias ‘Beba’.



Operativos contra la extorsión en Barranquilla

En total, a lo largo de este 2025, son nueve operaciones las que han realizado las autoridades en Barranquilla en contra de la extorsión, las cuales han derivado en las capturas de 311 personas: 241 por las mencionadas conductas extorsivas y 70 por delitos conexos como el porte de armas, entre otros; siendo que más del 90% de los capturados han sido enviados a la cárcel.

Se destaca que, solo durante el mes de septiembre, el grupo especializado antiextorsión capturó a 17 personas y aprehendió a tres menores de edad, integrantes de grupos delincuenciales.



Estas capturas son las que, según la Policía y el Distrito, han evitado que este año las víctimas de extorsión paguen $5.576.246.434 a las estructuras criminales, pues los amenazados estarían optando por denunciar, antes que pagar.

A estos operativos se suma la adquisición de equipos tecnológicos para combatir la extorsión, como un radiolocalizador para ubicar en tiempo real los celulares desde donde se están haciendo las llamadas extorsivas y, por ende, ubicar a los responsables de estas.