Con memorando Cancillería pide explicación urgente a cónsul Andrés Hernández por denuncias

La secretaria general de la Cancillería, Paola Vázquez, le solicitó al cónsul Andrés Hernández , a través de un memorando, información y explicaciones de carácter urgente sobre las denuncias en su contra por estafa y acoso laboral reveladas por medios recientemente.

En este documento cita algunas de las denuncias: la de Sandra Babativa, una colombiana que fue contratista del consulado en México y que señala a Hernández de hostigamiento, menosprecio, discriminación y acoso, incluso por su forma de vestir, que según ella el cónsul criticó en varias ocasiones.

“Yo me iba al consulado con chales, con ropa artesanal, con blusas bordadas. Él hacía caras raras, me miraba despectivamente, se burlaba y me decía que por qué me ponía cosas tan feas”, dijo a El País la funcionaria.

El documento cita también las denuncias de organizaciones de colombianos en México, según las cuales el cónsul carece de enfoque de género para tratar graves problemáticas como el feminismo.

“El comportamiento de Andrés es profundamente violento contra las mujeres. Es un hombre misógino. Usa su poder para humillarnos”, dijo una defensora de derechos humanos al mismo diario.

Y por último habló de la denuncia de funcionarios del consulado, según la cual el cónsul en una oportunidad llegó a la oficina con peluches en forma de pene y se los entregó a varias trabajadoras pidiéndoles que los pusieran en sus oficinas.

Por todo esto, la Cancillería informó a Hernández que la oficina de control interno adelanta una investigación disciplinaria en su contra por presuntas irregularidades relacionadas principalmente con el trato irrespetuoso a la señora Bavativa, quien fue contratista del consulado.

Además, insisten en el requerimiento de los 12.750 dólares que costó la contratación de un profesional en derechos humanos por parte del cónsul, y que fue hecha sin autorización de la Cancillería y por ende él debe pagar ese dinero. Dice la Cancillería que ha hecho esta petición varias veces al cónsul, sin embargo, no ha obtenido respuesta.