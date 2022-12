Con presencia de monseñor Castro, Gobierno y camioneros retoman diálogo

Sin embargo, monseñor Luis Augusto Castro aseguró antes de entrar que no hará las veces de mediador en la mesa que se desarrolla en el Ministerio de Transporte, sino que simplemente hará acto de presencia respondiendo la solicitud de este gremio.



“Ojalá se pueda hacer algo para acabar con el paro, es una presencia nada más, no soy un experto en estos asuntos, entonces es solo una presencia que me han solicitado, no es ni siquiera decisión mía”, manifestó.



Con la presencia de monseñor Castro y su llamado a la paz se sentaron las partes a dialogar y a encontrar una salida en el día 37 del paro camionero.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, asegura que continúan las investigaciones sobre la muerte del joven que murió en medio de las protestas en Duitama, Boyacá. Sin embargo, aclaró que la causa de la muerte no fue por un proyectil.



-Perú declaró emergencia sanitaria en 11 de sus 25 regiones por 90 días para implementar medidas para combatir el virus del Zika, luego de que se registraran 102 casos de infección.



-El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, rechazó este miércoles en Washington la posibilidad mencionada en la campaña electoral estadounidense de levantar un muro en la frontera con México, abogando en cambio por un plan para generar oportunidades a los migrantes en sus países de origen.