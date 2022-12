Concejal en Toncancipá podría perder su investidura porque le pidieron libreta militar

Un presidente (e) del Concejo de Tocancipá decidió exigir que los cabildantes debían presentar libreta militar para posesionarse. El insólito requisito le impidió a Yulder Virviescas, del partido Mais, tomar asiento en la corporación y podría significar la pérdida de su investidura.

Según Virviescas, la aparente irregularidad la cometió Ferney Jiménez, quien se desempeñaba como presidente ad hoc del Concejo. Por si fuera poco, una mujer que trabajó con Jiménez lo demandó por pérdida de investidura por haberse posesionado tarde.

“Tras de que no me posesionan, ahora me quieren demandar para quitarme mi investidura, para subir de pronto a otra persona que ellos ven que de pronto les sirvan más”, denunció Virviescas.

BLU Radio preguntó el tema con el Consejo Nacional Electoral, que expresó que jamás se había elevado tal consulta y que no hay jurisprudencia al respecto.

