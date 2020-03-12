En vivo
Libreta militar

Libreta militar

  Soldado del Ejército de Colombia
    Soldado del Ejército de Colombia
    X: @COL_EJERCITO, referencia
    Nación

    ¿Es obligatorio el servicio militar después de los 24 años? Esto dice el MinJusticia

    Muchas personas pasan años sin prestar servicio militar y sin tener la libreta a la mano, por eso, el Ministerio de Justicio emitió un comunicado para aquellos que cumplieron más de 24 años.

  Militar / Foto: Referencia AFP
    Militar /
    Foto: referencia AFP
    Judicial

    Defensa de militares capturados por presunta red de corrupción: "Las pruebas no son suficientes"

    La Fiscalía acusa a 15 personas, entre esas de fuerzas activas y retiradas, de crear una venta ilegal de libretas militares.

  Militares capturados por falsificación de libreta militar
    Militares capturados por falsificación de libreta militar
    Foto: suministrada por autoridades
    Judicial

    Trece militares, entre activos y retirados, conformaban red que falsificaba libretas del Ejército

    Los hombres fueron detenidos tras determinar que habían intervenido el sistema de reclutamiento de la institución. Entre los detenidos hay cinco activos: un coronel, teniente coronel, teniente, sargento y cabo.

  Militares_Ejercito Colombia // Foto: AFP
    Ejército Colombia
    Foto: AFP, referencia
    Nación

    Ejército habilita 15.000 cupos para el servicio militar: estos son los beneficios y requisitos

    La convocatoria del Ejército Nacional es para que jóvenes entre los 18 y 24 años puedan hacer su servicio militar y poder tener diversos beneficios en educación y salud.

  Libreta militar Foto Ejercito.jpg
    Libreta militar
    Foto: Ejercito
    Nación

    Precio libreta militar: así queda con el nuevo decreto que firmó el presidente Petro

    El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que establece las normas para que estudiantes y jóvenes mayores de 24 años puedan obtener su libreta militar pagando una cuota de compensación que varía según los ingresos del solicitante.

  Libreta militar
    Libreta militar
    Foto: Alcaldía de Tuluá, referencia
    Cotidiano

    Libreta militar en Colombia: ¿qué debo hacer si soy remiso?

    Como remiso, tiene dos opciones para definir su situación y obtener su libreta militar.

  • Gustavo Petro
    Gustavo Petro
    Fotografía: Juan Diego Cano/Presidencia
    Primicia
    Nación

    Petro sanciona ley para que estudiantes y mayores de 24 años puedan resolver su situación militar

    El mandatario Petro, firmó la ley que establece, además, las tarifas para realizar el trámite.

  Libreta militar
    Libreta militar
    Foto: Alcaldía de Tuluá, referencia
    Nación

    Defina su situación militar: Ejército anuncia nueva jornada con descuentos

    Los jóvenes que no hayan solucionado su situación militar tienen la oportunidad de presentarse nuevamente a las jornadas especiales.

  • Ejército Nacional
    Ejército Nacional
    Foto: AFP, referencia
    Nación

    Ejército halló un artefacto explosivo cerca a una escuela en Arauca

    Las autoridades neutralizaron el artefacto que ponía en riesgo las instalaciones de una institución educativa.

  Militares / Foto: Referencia AFP
    Militares /
    Foto: referencia, AFP
    Judicial

    Capturan a 23 militares investigados por presunta corrupción en el Ejército

    Entre los detenidos hay militares activos y retirados. Las capturas se dieron en varios departamentos del país.

