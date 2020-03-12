Blu Radio Libreta militar
Libreta militar
¿Es obligatorio el servicio militar después de los 24 años? Esto dice el MinJusticia
Muchas personas pasan años sin prestar servicio militar y sin tener la libreta a la mano, por eso, el Ministerio de Justicio emitió un comunicado para aquellos que cumplieron más de 24 años.
Defensa de militares capturados por presunta red de corrupción: "Las pruebas no son suficientes"
La Fiscalía acusa a 15 personas, entre esas de fuerzas activas y retiradas, de crear una venta ilegal de libretas militares.
Trece militares, entre activos y retirados, conformaban red que falsificaba libretas del Ejército
Los hombres fueron detenidos tras determinar que habían intervenido el sistema de reclutamiento de la institución. Entre los detenidos hay cinco activos: un coronel, teniente coronel, teniente, sargento y cabo.
Ejército habilita 15.000 cupos para el servicio militar: estos son los beneficios y requisitos
La convocatoria del Ejército Nacional es para que jóvenes entre los 18 y 24 años puedan hacer su servicio militar y poder tener diversos beneficios en educación y salud.
Precio libreta militar: así queda con el nuevo decreto que firmó el presidente Petro
El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que establece las normas para que estudiantes y jóvenes mayores de 24 años puedan obtener su libreta militar pagando una cuota de compensación que varía según los ingresos del solicitante.
Libreta militar en Colombia: ¿qué debo hacer si soy remiso?
Como remiso, tiene dos opciones para definir su situación y obtener su libreta militar.
Petro sanciona ley para que estudiantes y mayores de 24 años puedan resolver su situación militar
El mandatario Petro, firmó la ley que establece, además, las tarifas para realizar el trámite.
Defina su situación militar: Ejército anuncia nueva jornada con descuentos
Los jóvenes que no hayan solucionado su situación militar tienen la oportunidad de presentarse nuevamente a las jornadas especiales.
Ejército halló un artefacto explosivo cerca a una escuela en Arauca
Las autoridades neutralizaron el artefacto que ponía en riesgo las instalaciones de una institución educativa.
Capturan a 23 militares investigados por presunta corrupción en el Ejército
Entre los detenidos hay militares activos y retirados. Las capturas se dieron en varios departamentos del país.