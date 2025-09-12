Conductor murió calcinado tras chocar con un camión en la variante Condina de Pereira

Un hombre que conducía un automóvil perdió la vida luego de chocar contra un camión tipo turbo, cuando se movilizaba por la variante Condina que comunica a Pereira con el Quindío y el Valle del Cauca.
El fuerte impacto provocó que ambos vehículos se incendiaron de inmediato. El conductor del carro liviano quedó atrapado en el habitáculo y murió calcinado sin posibilidad de ser rescatado.
El chofer del camión sufrió lesiones y fue trasladado a un centro asistencial.
Bomberos Voluntarios de Pereira atendieron la emergencia y extinguieron las llamas que consumieron los dos automotores.
La vía estuvo cerrada por más de cuatro horas mientras las autoridades adelantaban la inspección del cuerpo y retiraban los vehículos calcinados.
Tragedia en la variante Condina en Pereira: el conductor de un vehículo particular murió tras chocar contra un camión tipo turbo en el sector Punto 30. Ambos carros se incendiaron y a esta hora la vía permanece cerrada. #VocesySonidos pic.twitter.com/BWtm9caaoU— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 12, 2025