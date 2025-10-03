Congresistas denuncian que Gobierno negó información sobre mega operación de manejo de deuda

La operación de manejo de deuda más ambiciosa de la historia de Colombia, que implica compromisos de pago del Gobierno por unos 40 billones de pesos en el próximo año, se realizó sin tener que consultar al Congreso. Además, hay dos congresistas que se quejan de que desde el Ministerio de Hacienda les han negado información en repetidas oportunidades sobre la naturaleza de la operación, su magnitud o sus riesgos.

Desde antes de su llegada al Ministerio de Hacienda el hoy director de crédito público, Javier Cuellar, venía trabajando en la idea de contratar un TRS para que el país se gane la diferencia de tasas entre la deuda colombiana y el mercado en Suiza y, desde octubre de 2024, se venía cocinando la idea. El objetivo de la operación es ahorrarse unos 10 billones de pesos en deuda, sin embargo, lo que hay sobre la mesa son unos 9.300 millones de dólares por los que el país tiene que responder el 31 de julio de 2026 (o antes).

“Definitivamente, esta operación no es un movimiento menor, porque estamos hablando de una suma alta para la deuda del país y con un término de vencimiento muy corto. Le he preguntado muchas veces a la Comisión de Crédito Público por esta operación, pero en cada ocasión no nos responden, no nos informan y es algo que no está concertado”, dijo la representante Saray Robayo.

Para Robayo el hecho de que la operación se haya planteado para un plazo menor a un año “va a evitar los filtros institucionales que permiten plantear medidas de control”.



El Gobierno reconoció a Blu Radio, en un derecho de petición, que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público no fue consultada. El argumento es que no existía obligación legal de buscar un concepto y que esta no es una operación de nueva deuda sino de manejo de la existente.

“Las operaciones de crédito público respecto de las cuales la Ley 80 de 1993 establece como requisito el concepto previo de la CICP (Comisión Interparlamentaria de Crédito Público), corresponden a aquellas de naturaleza externa de la Nación y aquellas operaciones respecto de las cuales la Nación otorgue su garantía, siempre y cuando las operaciones tengan plazo mayor de un año; en este sentido, considerando que la operación respecto de la cual se refiere su petición corresponde a una operación de corto plazo, no es requisito contar con el Concepto de la CICP”, dijo la entidad.

El Ministerio de Hacienda respondió con evasivas una seguidilla de derechos de petición del Representante a la Cámara, Oscar Darío Pérez, sobre los riesgos e implicaciones de la operación bajo el argumento de que las alternativas aún estaban bajo análisis.

“El Congreso es un órgano de control político y tiene que conocer los pormenores de ese tipo de operaciones. El Gobierno está obligado a suministrar la información que no vaya a poner en peligro y que no vaya a significar un mayor costo de la misma (operación). Porque esta es una operación con un altísimo riesgo cambiario, es decir, que se suba el dólar, el franco suizo y el euro, es decir, que se debilite el peso colombiano. Es un enorme riesgo y todo indica que puede haber presiones que conduzcan a ello. Y el riesgo de refinanciación, dentro de un año o menos nos puede salir costoso. Dos puede salir caro. El perfil de la deuda queda muy concentrado en el corto plazo. Se critica lo del Fondo Monetario Internacional dizque que por ser de corto plazo, pero hacemos lo mismo con esta operación y no por una suma equivalente a lo del Fondo Monetario, es por casi el doble”, dijo Pérez.

Tras el cierre de la operación, el Gobierno hizo una llamada con inversionistas y agentes de mercado y, también, publicó documentos en la SEC en Estados Unidos con los detalles del cierre. En Colombia, sin embargo, no se ha hecho una rueda de prensa y la información a los medios ha estado fragmentada.

La operación es tan grande que el Gobierno estima que se ganó 85 millones de dólares solo con una cobertura de riesgos cambiarios que contraró para la primera fase de la operación.

"Preocupa de sobremanera la falta de transparencia en esta operación, al no haberse compartido buena parte del detalle de la misma con el Congreso de la República. Preocupa también el riesgo en que puede estar incurriendo el país y que, derivado de esta serie de operaciones, Colombia tendría un riesgo gigantesco en la renegociación de deuda pública en el corto plazo", aseguró el rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo.



Gobierno quiere triplicar el pago de comisiones a bancos de inversión y el Congreso está a punto de aprobarlo

Esta semana, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, argumentó que las ‘onerosas’ comisiones del FMI eran uno de los argumentos para haber cancelado del acuerdo de la línea de crédito flexible; sin embargo, el Gobierno se prepara para triplicar el pago de comisiones relacionadas con el servicio de la deuda en 2026.

Según la exposición de motivos de la ley de presupuesto, que se debate en el legislativo, el pago por comisiones para el servicio de la deuda pasarían de 497 mil millones, este año, a 1.4 billones de pesos el próximo año. En contraste el pago del capital de esas deudas bajaría de 50.7 billones a 27.6 billones. El Congreso no modificó los recursos para el pago de deudas durante el primer debate del proyecto.

Así cerró la operación en francos suizos y así está el calendario de pagos al mercado en el próximo año

Colombia adquirió un TRS, que es derivado financiero, por unos 9.300 millones de dólares.

El Gobierno se comprometió a pagar una tasa fija del 1.5% y, a cambio, recibirá las tasas de un portafolio de títulos de deuda colombiana que está amarrado a la operación y que varía entre el 3.4% y el 13.1% dependiendo del título.

Esta semana, el Gobierno anunció que se ganó unos 85 millones de dólares con una cobertura de la variación del precio del franco suizo durante la recompra de los bonos colombianos en dólares que se usaron para el TRS.

Por otro lado, el próximo año, el Gobierno tiene una apretada agenda de vencimientos de deuda por unos 40 billones de pesos, debido a la emisión de títulos de corto plazo. El Gobierno ha estado emitiendo títulos de forma semanal por lo cual ha ido ‘pateando’ la deuda hacia adelante y no necesariamente tendrá que pagar en efectivo el total de la emisión.

Este es el calendario de vencimientos.