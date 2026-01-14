En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Pasaje Transmilenio
Angie Rodríguez
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Consejo de Estado admite demanda que pide anular el decreto del salario mínimo

Consejo de Estado admite demanda que pide anular el decreto del salario mínimo

El alto tribunal admitió para estudio, una demanda que busca que se anule el decreto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro fijó en 23% el aumento del salario mínimo para 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad