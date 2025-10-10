Consejo de Estado confirma anulación del nombramiento de Benedetti como embajador ante la FAO

El Consejo de Estado determinó que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del nombramiento de Armando Benedetti como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con sede en Roma, Italia, al no cumplir con los requisitos legales exigidos para el cargo.

Según la Sección Quinta, Benedetti no acreditó el dominio de un segundo idioma oficial o del país de destino, requisito indispensable para ejercer funciones en ese cargo.

“El dominio de un segundo idioma constituye un requisito exigible para el cargo. De manera que no basta con acreditar el manejo del español, idioma oficial de las Naciones Unidas, pues la norma exige competencia adicional en otro idioma oficial o en el idioma del país de destino”.

La decisión se fundamentó además en la falta de un título de posgrado, que constituye otro requisito indispensable para el cargo.



La defensa del hoy ministro del Interior alegó que su experiencia profesional de más de 20 años podía equivaler a la formación académica requerida, sin embargo, el tribunal concluyó que no se presentó documentación suficiente que acreditara dichas equivalencias, lo que impidió validar el argumento.

“Aunque en el expediente figura el formato de hoja de vida del demandado, donde se indica que posee veinte años y diez meses de experiencia profesional, no se aportaron los documentos necesarios que acrediten de manera fehaciente dicha trayectoria”, se destacó en el documento.

De igual forma, se advirtió que la decisión desconoció el procedimiento de publicación y evaluación de observaciones ciudadanas sobre la hoja de vida del candidato.