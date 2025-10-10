En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Consejo de Estado confirma anulación del nombramiento de Benedetti como embajador ante la FAO

Consejo de Estado confirma anulación del nombramiento de Benedetti como embajador ante la FAO

El alto tribunal aseguró que el actual Ministro Benedetti no acreditó el dominio de un segundo idioma oficial, ni presentó un título de un posgrado.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, el 22 de abril de 2025.
Foto: AFP
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

El Consejo de Estado determinó que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del nombramiento de Armando Benedetti como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con sede en Roma, Italia, al no cumplir con los requisitos legales exigidos para el cargo.

Vea también:

  1. Benedetti y Montealegre se reconciliaron con un café: Roy Barreras fue intermediario
    Benedetti y Montealegre se reconciliaron con un café: Roy Barreras fue intermediario
    Foto: @AABenedetti
    Política

    Benedetti y Montealegre se reconciliaron con un café: Roy Barreras fue intermediario

Según la Sección Quinta, Benedetti no acreditó el dominio de un segundo idioma oficial o del país de destino, requisito indispensable para ejercer funciones en ese cargo.

“El dominio de un segundo idioma constituye un requisito exigible para el cargo. De manera que no basta con acreditar el manejo del español, idioma oficial de las Naciones Unidas, pues la norma exige competencia adicional en otro idioma oficial o en el idioma del país de destino”.

La decisión se fundamentó además en la falta de un título de posgrado, que constituye otro requisito indispensable para el cargo.

La defensa del hoy ministro del Interior alegó que su experiencia profesional de más de 20 años podía equivaler a la formación académica requerida, sin embargo, el tribunal concluyó que no se presentó documentación suficiente que acreditara dichas equivalencias, lo que impidió validar el argumento.

“Aunque en el expediente figura el formato de hoja de vida del demandado, donde se indica que posee veinte años y diez meses de experiencia profesional, no se aportaron los documentos necesarios que acrediten de manera fehaciente dicha trayectoria”, se destacó en el documento.

Consejo de Estado confirma anulación del nombramiento de Benedetti como embajador ante la FAO

De igual forma, se advirtió que la decisión desconoció el procedimiento de publicación y evaluación de observaciones ciudadanas sobre la hoja de vida del candidato.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Armando Benedetti

Consejo de Estado

FAO

Publicidad

Publicidad

Publicidad