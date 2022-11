Consejo gremial se declara en alerta por cambio de reglas de juego con ley de tierras

A través de una misiva, el presidente del Consejo Gremial, Santiago Castro, pidió al gobierno no cambiar las reglas de juego en un proyecto que podría impactar directamente a los grandes inversionistas de las regiones respecto al punto de expropiación.



"Vemos con preocupación cómo aspectos ponen en entre dicho la propiedad privada que era una de las líneas rojas desde el inicio de la negociación con las Farc", dijo.



Castro agregó que no hay claridad de los interlocutores ante los que se deben planear los requerimientos.



Por ejemplo, "nosotros estamos hablando con los ministerios de posconflicto y agricultura y otros sectores de izquierda hablan con la Comisión paritaria", señaló.



Aseguró que "el Gobierno ya tiene en su poder una carta, con la cual esperamos ver unas modificaciones que contemplen el trabajo extenso que ha hecho el consejo gremial nacional frente a la ley de tierras".



Según Castro son aproximadamente 300 municipios que pueden verse afectados en la implementación de esas propuestas que no están del todo claras que dejaría un gran rezago en la economía del país.



