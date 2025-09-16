“Consideraciones políticas”: embajador de Colombia en EEUU reacciona a descertificación

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, respondió este martes a la decisión de Washington de descertificar al país en la lucha contra el narcotráfico, pese a que la Casa Blanca otorgó un waiver o exención que evita sanciones inmediatas.

En diálogo en Mañanas Blu, con Néstor Morales, el diplomático rechazó la calificación y aseguró que detrás de la medida existen motivaciones políticas.

“Es importante rechazar la calificación de que Colombia incumplió de manera demostrable sus obligaciones en materia de antinarcóticos. Eso simplemente no es cierto. Los resultados son contundentes y esa determinación contradice los hechos”, afirmó.

Según García-Peña, los reportes de incautaciones, destrucción de laboratorios y extradiciones demuestran avances históricos. En su criterio, no reconocer esos esfuerzos desconoce el liderazgo del presidente Gustavo Petro, quien, recordó, es el comandante en jefe de la fuerza pública.

El embajador señaló que “consideraciones de tipo político e ideológico” incidieron en la decisión de la administración Trump. No obstante, destacó que el waiver refleja que Estados Unidos reconoce a Colombia como un aliado estratégico y descartó que se avecinen medidas punitivas.

“Eso puede dar un mensaje de tranquilidad porque no hay sanciones ni aranceles”, sostuvo.

¿Por qué no comprarán más armas a EEUU?

En la entrevista también se le consultó por el anuncio de no adquirir más material militar estadounidense. García-Peña aclaró que se trata de una determinación soberana que no afecta la cooperación bilateral.

“Comprar armas es pagar de nuestro bolsillo. Colombia tiene autonomía total para decidir a quién le compra y ya en el pasado hemos adquirido equipos a otros países, como Suecia. Estados Unidos conoce el mercado y entiende que Colombia está en su derecho”, indicó.

Frente a la posibilidad de que esa decisión agrave la relación, el embajador descartó tensiones adicionales y calificó de “absurdos” los ejemplos de eventuales compras a países como Irán o Rusia.

Debate por los cultivos ilícitos

Consultado por el aumento en las hectáreas de coca y la producción de cocaína, García-Peña atribuyó el incremento a periodos anteriores al actual Gobierno. Explicó que si bien no se ha logrado una reducción sustancial, la tendencia se mantiene estable.

Además, defendió la estrategia oficial de sustituir economías ilícitas por alternativas legales, señalando que la fumigación aérea fue “un fracaso rotundo” con efectos negativos sobre el medioambiente y la relación del Estado con las comunidades.

“El eslabón más pequeño de la cadena es el cultivador. Es mucho más efectivo incautar toneladas de cocaína, destruir laboratorios e ir detrás de los activos de los narcotraficantes que golpear a los campesinos”, apuntó.

En ese sentido, insistió en que Colombia ha invertido más que cualquier otro país en la lucha antidrogas, con enormes sacrificios. “Lo hacemos por convicción, por interés nacional, no solo para cumplir con Estados Unidos”, recalcó.

